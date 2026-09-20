Duško Tošić, bivši fudbaler, odrastao je u siromaštvu, ali je uspio da ostvari svoje snove kroz fudbal i školovanje u internatu.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Bivši fudbaler Duško Tošić danas živi na visokoj nozi, a nekada je odrastao u siromaštvu, o čemu su svojevremeno pričale njegove komšije.

Zbog teške finansijske situacije, majka i otac morali su da ga odvedu u internat, u kojem je proveo tri godine.

Bivši srpski reprezentativac odrastao je u malom selu Orlovat kod Zrenjanina, u kućici punoj ljubavi i s malo finansijskih sredstava za život. Duškovi roditelji toliko nisu imali da je otac Milorad zbog nemaštine morao da ga pošalje u Dom za nezbrinutu djecu „Angelina Kojić Gina“, gdje se školovao i ujedno trenirao sport, od kojeg je uspio da zaradi milione.

„Duško je zaista imao teško djetinjstvo. Njegovi roditelji su bili siromašni, ali su pošteni i dobri ljudi. Pošto je želio da trenira fudbal, otac ga je poslije osnovne škole odveo u Zrenjanin i dao ga u dom da bi se školovao i ujedno igrao fudbal. Odlazak iz malog sela u grad za Duška je bilo ostvarenje sna. Znam da je roditeljima ljubio ruke kad god bi došao kući jer su mu ispunili želju i poslali ga u taj internat. Nije mario za to što je u njemu boravio s napuštenom djecom jer je imao jasan cilj. Pa šta bi bilo od njega da je ostao u Orlovatu? Ništa!“, pričao je mještanin.

Tošić je umio da se iskrade iz kuće i da po cijelu noć gleda fudbal kod komšije jer njegovi nisu imali televizor.

„Sjećam se kako je Duško molio komšiju da kod njega gleda utakmice jer njegovi roditelji nisu imali televizor. Sjedio bi na krevetu, a lopta bi mu bila ispod noge. Dešavalo se i da zaspi uz televizor i da ga otac usred noći u naručju odnese kući. Duško vam je klasičan primjer kako se iz blata može doći do vrha!“

Vidi opis Duško Tošić danas ima milione, a nekad je živio u siromaštvu: Majka ove rijaliti učesnice mu je davala da jede Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram / duskotosic Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Instagram / duskotosic Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Instagram / duskotosic Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Instagram / duskotosic Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Instagram / duskotosic Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Instagram / duskotosic Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Instagram / duskotosic Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: Instagram / duskotosic Br. slika: 8 8 / 8

"Nadica mu pomagala"

Jednom prilikom, sada već njegova bivša supruga Jelena otkrila je da mu je u tom periodu mnogo pomogla rijaliti učesnica i pobjednica Nadica Zeljković, majka Kristine Kije Kockar, koja mu je davala da jede.

„Moj muž Duško ispričao mi je, kada sam ja imala žestoke komentare o Kiji, da prestanem i da je ne diram jer mu je mnogo pomogla. On mi je rekao: ‘Nemoj više da je diraš, zato što je njena majka, kada sam bio mali i jako siromašan, davala meni ručak u restoranu gdje je radila’“, otkrila je tada Karleuša.

Izvor: Alo/ MONDO