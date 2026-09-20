Pritisci, otkazivanja i suze: Ed Širan prekinuo ćutanje o Palestini i Izraelu (Video)

Nakon otpuštanja Meklmora, Ed Širan otvoreno je govorio o izraelsko-palestinskom konfliktu i emocijama koje ga prate na turneji.

Izvor: TikTok Printscreen

Ed Širan je otvoreno zaplakao tokom emotivnog govora kada se vratio na scenu na svom prvom koncertu nakon otpuštanja Meklmora zbog apela "Slobodna Palestina" i naknadnog odlaska ostalih izvođača koji su otvarali njegove koncerte na turneji.

Dok je izlazio na binu na stadionu Linkoln finansijal fild u Filadelfiji u subotu uveče uz gromoglasan aplauz, britanski pjevač je rekao: "Ahm, ovo obično nije način na koji bih otvorio nastup, ali prije nego što večeras odsviram neke pjesme, nadam se da je u redu da kažem nekoliko riječi o protekloj nedjelji."

"Navikao sam da moju muziku kritikuju i uvijek sam spreman da to prihvatim, jer imam sreće što se mnogima od vas sviđa ono što radim i, da budem iskren, nisam iznenađen što se drugima ne sviđa. To je normalno", nastavio je. "Ali ove nedjelje, kritike su se odnosile na nešto mnogo važnije."

"Pravim greške", priznao je 35-godišnji Širan i dodao: "I tako mi je, tako žao."

Širan je rekao da "nikada nije želio da bude muzičar aktivista", ali da se našao "u središtu važne i strastvene rasprave o slobodi govora i najsloženijem političkom pitanju na planeti", misleći na izraelsko-palestinski konflikt.

"Moji koncerti su oduvijek bili sigurno mjesto za sve i to mi je izuzetno važno. Poštovanje obaveze prema mojim obožavaocima takođe je potpuno ključno za to ko sam. Zato sam večeras ovdje, sam, i nastavljam svoju trenutnu turneju."

Širanov koncert u Filadelfiji u subotu pomjeren je za 20 časova umjesto u 17.30, nakon što je ostao bez izvođača koji bi nastupili prije njega. Demonstranti su se takođe okupili u blizini dvorane uoči nastupa.

Pjevač hita "Shape of You" rekao je da je "duboko zabrinut" zbog ideje da dvorane — i, samim tim, oni koji ih posjeduju — mogu da odlučuju o tome šta izvođači rade na bini, istakavši: "To se dešava na toliko mjesta na kojima nastupam širom svijeta, ali to nikada ne bi smjelo da se dešava u slobodnom svijetu."

Direktno se osvrnuvši na izraelsko-palestinsku situaciju — uključujući i to da li održavanje subotnjeg koncerta "implicira" kakav je njegov stav — Širan je rekao da je tokom čitave karijere pokušavao da izbjegne da bude "bilo kakav politički komentator" jer želi da njegova muzika i koncerti "budu posvećeni ujedinjenju, a ne podjelama" i "čovječanstvu, a ne politici".

"Ali ovo je humanitarno pitanje i više ne mogu da krijem kako se osjećam povodom toga", dodao je on, nazvavši napad 7. oktobra na muzički festival Nova u Izraelu "užasnim" i produbljivanjem "vijekova jevrejskog bola", naglasivši pritom da je ono što se dešava u Gazi "katastrofalno, neopravdano i nesrazmjerno", kao i da se događaji koji se odvijaju na Zapadnoj obali "ne mogu zanemariti".

Širan je rekao da pokušava da pronađe način kako najbolje može da pomogne žrtvama dok nastavlja da "sluša i uči, jer ne zna dovoljno".

"Zaista sam presrećan što ste večeras ovdje sa mnom", zaključio je Širan, postavši emotivan. "Ovaj koncert je i dalje mjesto gdje su svi dobrodošli i gdje svako može da stoji pored ljudi koji imaju suprotne stavove, i gdje svako može da stoji pored ljudi sa kojima se ne slaže u svemu — ali svi mogu da se slože oko pjevanja ovih pjesama."

Meklmor (rođen kao Bendžamin Hamond Hagerti) izbačen je sa Širanove "Lup" turneje 14. septembra nakon oštrih reakcija na izjave koje je dao tokom svog nastupa na stadionu MetLajf u Nju Džersiju.

Reper (43), poznat po hitu "Thrift Shop", pozvao je na slobodnu Palestinu i rekao da se solidariše sa Palestincima u Gazi koji su raseljeni i nemaju osnovna sredstva za život usred tekućeg rata između Izraela i Hamasa.

"Veliki dio razloga zašto sam uopšte želio da idem na ovu turneju jeste da bih mogao da stanem na ovakve stadione i kažem dvije riječi koje su mi veoma bliske i drage srcu: Slobodna Palestina", rekao je Meklmor na bini.

"Rekao sam: 'Slobodna Palestina!' Želim da te riječi budu glasne i jasne kako bi ljudi od Gaze do okupirane Zapadne obale znali da nismo zaboravili na njih", dodao je on.

Meklmor je takođe izveo svoju protestnu pjesmu iz 2024. godine "Hinds hol", nazvanu po Hind Radžab, petogodišnjoj palestinskoj djevojčici koju su ubile Izraelske odbrambene snage (IDF) u Gazi.

Njegovi komentari izazvali su oštre reakcije proizraelskih grupa, pri čemu ga je pjevačica Pink javno kritikovala zbog tih izjava.

Dvorane su kasnije obavijestile promotera turneje, kompaniju Mesina turing grup, da neće dozvoliti Meklmovu da nastupa na predstojećim koncertima u SAD, prenio je Roling stoun u ponedjeljak.

(Mondo.rs)