Bebi Dol je ispričala kako je kao učenica pobegla iz škole na turneju sa Zdravkom Čolićem, nakon preporuke Gorana Bregovića i poziva Makse Ćatovića.

Izvor: ATA / A AHEL

Našu proslavljenu pevačicu Bebi Dol (63) trenutno gledamo u novoj sezoni "Elite 10", a svojevremeno je otvoreno govorila o svom detinjstvu i školovanju, uključujući turneju sa Zdravkom Čolićem.

Gospodin Goran Bregović me je upoznao u Londonu

"Ah, pa to su takvi primerci da ne možete naći bolje. Gospodin Goran Bregović me je upoznao u Londonu mnogo pre svega. Bila je neka Čolićeva turneja, onaj urnebes, i on me je preporučio. Ja sam doslovno pobegla iz škole. Zvao me je gospodin Maksa Ćatović, nije imao pojma koliko imam godina. U muzičkoj školi, kad talentovan učenik kaže istinu, nije bio problem napraviti opravdanje na tri meseca", ispričala je Bebi pa nastavila:

"Tako sam otišla na prvu turneju, a druga je već bila... bila sam gost, preko 100 koncerata za 99 dana po celoj Jugoslaviji. To je vatreno krštenje i to vam je preporuka za ostatak vašeg života. Gospodin Čolić me zna, Bregović me zna, gospodin Mandić me zna... Vodio me u studio u Švajcarsku, snimili smo nezaboravne stvari. To su nezaboravna gospoda", pričala je Bebi Dol, a na pitanje da li ima i profesionalno-emotivnih niti rekla je:

"Ja razumem šta njima treba"

"Emotivnih ne. Emotivnih na nivou muzike da, da ja razumem šta njima treba. To je prepoznavanje, bez toga nema ništa", zaključila je pevačica.

Najveća ljubav pukla zbgo laži

Podsetimo, Bebi Dol i Masimo Savić bili su jedan od najpopularnijih parova muzičke scene osamdesetih. Pevačica je izjavila da su lepo živeli, ali su "sve zeznuli", te da je laž presudila njihovoj ljubavi.

Prisetimo ih se:

Vidi opis Bila je velika ljubav Masima Savića, a zbog Čole bežala iz škole: "Nije imao pojma koliko imam godina" Masimo Savić Massimo Savić, Masimo Savić Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: YouTube printscreen Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Mondo / Stefan Sojanović Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Youtube/drvosjecaF Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Borislav Zdrinja/ZIPA PHOTO/ATAImages Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Borislav Zdrinja/ZIPA PHOTO/ATAImages/Kurir TV screenshot Br. slika: 7 7 / 7

(Scena Story.hr / MONDO)