Ceca je osnovnu školu završila sa odličnim uspjehom, ali se posvetila karijeri pjevačice i, uprkos majčinim molbama, nije nastavila školovanje.

Izvor: Youtube prinstcreen / Svetlana Ceca Ražnatović Arhiva

Svetlana Ceca Ražnatović (53), djevojačko Veličković, je jedna od naših najpoznatijih pjevačica kojoj su obožavaoci dali nadimke "Ceca nacionale", "majka nacije" i "srpska majka", što dodatno govori o njenoj popularnosti.

Rođena je 14. juna 1973. godine u Žitorađi, selu u južnoj Srbiji.

Djetinjstvo i prvi nastup sa 9 godina

Cecina majka Mira bila je učiteljica, a otac mašinbravar koji je kasnije postao politički funkcioner i predsjednik opštine. Pjevačica ima sestru Lidiju koja je od nje mlađa jedanaest mjeseci. Živjeli su i sa dedom Čedomirom i babom Velikom koja ih je odgajila, piše Biografija.org.

Na nastupe pješaka, a zarađivala više od majke

Ceca je bila veoma napredno dijete i progovorila je sa šest, a prohodala sa devet mjeseci. Prvi nastup je imala sa devet godina na školskoj predstavi gde je oduševila publiku. Neretko se dešavalo da nije imala novca za autobusku kartu i da se sa priredbi, koje su se održavale u susjednim selima, vraćala pješke. Kasnije je izjavila da je za jedan vikend zarađivala 700 maraka, dok je njena majka imala platu 25 maraka.

Osnovnu školu završila je sa odličnim uspjehom, ali se posvetila karijeri pjevačice i, uprkos majčinim molbama, nije nastavila školovanje. Mnogo godina kasnije je vanredno završila Srednju veterinarsku školu, odsjek: tehničar svinjarstva. Uveče je pjevala, a preko dana je spremala predmete.

Ceca Ražnatović nastupa na Ilidži sa Mirkom Kodićem:

Vidi opis Sa 15 živjela kod muzičara, Arkanu kupovala čokolade, uslijedila svadba vijeka Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Youtube prinstcreen / Svetlana Ceca Ražnatović Arhiva Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Youtube prinstcreen / Svetlana Ceca Ražnatović Arhiva Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Youtube prinstcreen / Svetlana Ceca Ražnatović Arhiva Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Youtube prinstcreen / Svetlana Ceca Ražnatović Arhiva Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: Youtube prinstcreen / Svetlana Ceca Ražnatović Arhiva Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Youtube prinstcreen / Svetlana Ceca Ražnatović Arhiva Br. slika: 6 6 / 6 AD

Otkrio je naš čuveni harmonikaš

Jedan od ključnih momenata u Cecinoj karijeri je bilo ljeto 1987. godine kada je upoznala harmonikaša, kompozitora i aranžera Mirka Kordića. On ju je zapazio u restoranu gdje je pjevala samo kada bi joj starije kolege dozvolile. Prepoznao je njen talenat i pitao je roditelje za dozvolu da je povede u Beograd. Pošto je imala samo 15 godina, preselila se kod Mirka i njegova supruga joj je pozajmljivala haljine za nastup, učila ju je kako da se šminka, češlja i ponaša. Željela je da upiše Fakultet dramskih umjetnosti i da postane glumica.

Zabranjena scena u "Nečistoj krvi"

Tumačila je ulogu Koštane u filmu "Nečista krv" koji je rađen na osnovu knjige Bore Stankovića. Prikazan je šest godina kasnije, jer ga je Cecin budući suprug Arkan zabranio zahtjevavši da se izbace scene sek*a koje je snimila sa Radetom Šerbedžijom.

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Karijera kreće uzlaznom putanjom

1993. godine je počela saradnju sa Marinom Tucaković i Aleksandrom Radulovićem Futom koja će rezultirati brojnim hitovima. Osim Marine i Fute, jedan od saradnika je bio i Dino Merlin. Ogroman uspjeh koji je ova ploča doživjela krunisala je koncertom na stadionu Tašmajdan kome je prisustvovalo 12.000 ljudi.

1995. godine je snimila jedan od najboljih albuma u karijeri, koji je stao na put glasinama da će zbog udaje prestati da se bavi muzikom. Posvetila ga je suprugu.

Planirala je da sredinom 1999. godine izda novi album, ali ga je odložila zbog agresije koju je NATO izvršio nad Srbijom. 27. decembra je obilježila deset godina na muzičkoj sceni i deseti jubilarni album uz proslavu u hotelu Interkontinental kojoj je prisustvovalo 600 zvanica.

2014. godine je sa Acom Lukasom promovisala duet "Ne zanosim se ja" koji na Jutjubu ma preko 18 miliona pregleda što ga stavlja na treće mjesto svih njenih pjesama, posle "Imena i prezimena" koje ima 25 miliona i "Da raskinem sa njom" koja ima 20 miliona. Krajem godine se našla u žiriju muzičkog takmičenja "Pinkove zvezde" sa kolegama: Marinom Tucaković, Miroslavom Ilićem, Borom Đorđevićem i Harisom Džinovićem.

Ljubav sa Arkanom

Postoje razne priče o njihovom upoznavanju sa Željkom Ražnatovićem Arkanom, a u nekima se pominje da je Cecin otac navodno molio Arkana da je izvuče iz kluba u Bernu u kome je bila. Pjevačica je postala član Arkanove partije Stranka srpskog jedinstva (SSJ) i prilikom posete Žitorađi, njeni roditelji su ga domaćinski dočekali.

Tome je prethodila pretnja koju je Ceca izrekla roditeljima koji su se protivili njenoj vezi sa komandantom, a ona glasi: "Možete svi da se poubijate, ja ću se udati za njega jer ga obožavam."

Vidi opis Sa 15 živjela kod muzičara, Arkanu kupovala čokolade, uslijedila svadba vijeka Ceca i Arkan, venčanje Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: YouTube/ Prostorni Aktivista /printscreen Br. slika: 14 1 / 14 Izvor: YouTube/Svetlana Ceca Raznatovic Br. slika: 14 2 / 14 Izvor: YouTube/Svetlana Ceca Raznatovic Br. slika: 14 3 / 14 AD Izvor: YouTube/screenshot/Svetlana Ceca Ražnatović Br. slika: 14 4 / 14 Izvor: Pink printscreen Br. slika: 14 5 / 14 Izvor: Printscreen/Youtube/AP Archive Br. slika: 14 6 / 14 AD Izvor: YouTube/screenshot/Svetlana Ceca Ražnatović Br. slika: 14 7 / 14 Izvor: YouTube/Svetlana Ceca Raznatovic Br. slika: 14 8 / 14 Izvor: YouTube/Svetlana Ceca Raznatovic Br. slika: 14 9 / 14 AD Izvor: YouTube/ Prostorni Aktivista /printscreen Br. slika: 14 10 / 14 Izvor: EPA PHOTO EPA/SASA STANKOVIC Br. slika: 14 11 / 14 Izvor: Printscreen YouTube/RUDAR 7 Br. slika: 14 12 / 14 AD Izvor: Youtube/Printscreen/Svest Magazin Br. slika: 14 13 / 14 Izvor: YouTube/Svetlana Ceca Raznatovic Br. slika: 14 14 / 14

Od tada je sve više razmišljao o pjevačici, a ona ga je na to podsticala zivkanjem telefonom i tajnim susretima u sedištu stranke. Kupovala mu je čokolade i zvala ga je Bucko, a on nju Cecko. Kada su se upoznali, Arkan je bio u braku sa intelektualkom Natalijom Martinović.

Ceca i Željko su od kuće u Ulici Ljutice Bogdana napravili dvorac. Van ratišta, bio je biznismen i vlasnik poslastičarnice, pekare, više privatnih kompanija ("SDG kompani", "Ari kompani", "Vizantin kompani", stambene zadruge "Šumadija", kazina "Grand" u hotelu "Jugoslavija", kasnije i FK Obilić).

Svadba vijeka

Pokojni voditelji Milovan Ilić Minimaks je, minut poslije Nove godine, u svojoj emisiji "Maksovizija" objavio da će se 19. februara 2005. godine Ceca udati za kontroverznog vođu srpskih paravojnih formacija. Arkan je obećao da će napraviti svadbu koja se pamti, jer se pjevačica pre nije udavala. Mnogi su je nazvali svadbom vijeka. Tog dana se formirala kolona od 56 džipova, predvođena jaguarom koji je umesto registarskih brojeva imao ispisano "Ceca i Željko".

Mladoženja je iz šestog pokušaja pogodio jabuku. Crkveno vjenčanje se dogodilo u beogradskoj crkvi svetog Arhangela Gavrila. Mlada je bila u bijeloj vjenčanici sa čipkanim šlepom od 12 metara, a Arkan u oficirskoj uniformi srpske vojske i sabljom oko pasa.

Pogledajte kako je to izgledalo:

Vidi opis Sa 15 živjela kod muzičara, Arkanu kupovala čokolade, uslijedila svadba vijeka Ceca i Arkan, venčanje Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: YouTube/Svetlana Ceca Raznatovic Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: YouTube/Svetlana Ceca Raznatovic Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: YouTube/Svetlana Ceca Raznatovic Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: YouTube/Svetlana Ceca Raznatovic Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: YouTube/screenshot Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: YouTube/Svetlana Ceca Raznatovic Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: YouTube/screenshot/Svetlana Ceca Ražnatović Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: YouTube/screenshot/Svetlana Ceca Ražnatović Br. slika: 8 8 / 8

Crkvene vlasti su odobrile vjenčanje, jer su Arkanovi prethodni brakovi bili građanski. Kumovi su bili novinarka Rts-a Maja Pavić, koja je kasnije izrešetana zajedno sa Radoslavom Čaldovićem Ćentom, i Borislav Pelević, Željkov ratni drug, predsjednik Stranke srpskog jedinstva.

Guščja džigerica i jaja punjena kavijarom

Slavlju je prisustvovalo 800 zvanica. Za ručak je služena guščja džigerica, jaja punjena kavijarom, pršuta, valdorf salata, losos, file "kolbert", ćureći medaljoni, torta "esterhazi", preko 100 vrsta sitnih kolača, a svadbena torta bila je teška oko 70 kilograma.

Troškove svadbe, koji su iznosili 100.000 maraka, platio je kontroverzni italijanski biznismen Đovani di Stefano, kao poklon mladencima. Događaj je direktno prenosilo 36 novinskih redakcija među kojima su: "BBC“, "CNN" i TV Pink , a izašla je i VHS kaseta vjenčanja.

Ljubav prekinuta tragičnom smrću

Tog 15. januara 2000. godine je u istom hotelu izvršen atentat na Cecinog supruga Željka Ražnatovića Arkana, zbog čega se ona povukla iz javnosti i prekinula promociju albuma.

Umjesto planiranog medenog mjeseca na Sejšelima, Arkan je otišao na ratište. Ceca od maja do septembra nije noću spavala, već je čekala da joj se javi kad završi akciju. Kada se vratio, nisu se razdvajali, pa je Arkan proglašen "kandidatom za zlatnu papuču" 1996. godine. 10. decembra 1996. godine je rodila sina Veljka, a 25. maja 1998. godine ćerku Anastasiju. Željeli su da imaju petoro djece, ali to se nije ostvarilo.

Vidi opis Sa 15 živjela kod muzičara, Arkanu kupovala čokolade, uslijedila svadba vijeka Prekinut je mec u 8. Rundi Poslednjoj Jer je protivnik previse krvario, nije moglo da se nastavi Prekinut je mec u 8. Rundi Poslednjoj Jer je protivnik previse krvario, nije moglo da se nastavi Prekinut je mec u 8. Rundi Poslednjoj Jer je protivnik previse krvario, nije moglo da se nastavi Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram/cecaraznatovic Br. slika: 14 1 / 14 Izvor: Printscreen Instagram Br. slika: 14 2 / 14 Izvor: Instagram printscreen / ac3isb4ck Br. slika: 14 3 / 14 AD Izvor: Instagram/ ac3isb4ck Br. slika: 14 4 / 14 Izvor: YouTube/screenshot/elbani mace Br. slika: 14 5 / 14 Izvor: F.S./ATAIMAGES Br. slika: 14 6 / 14 AD Izvor: Mondo Stefan Stojanović Br. slika: 14 7 / 14 Izvor: Mondo/Steafn Stojanović Br. slika: 14 8 / 14 Izvor: Mondo/Steafn Stojanović Br. slika: 14 9 / 14 AD Izvor: Mondo/Steafn Stojanović Br. slika: 14 10 / 14 Izvor: Instagram/Prinskrin Br. slika: 14 11 / 14 Izvor: M.P./ATAIMAGES/Kurir/Damir Dervišagić Br. slika: 14 12 / 14 AD Izvor: MONDO/Stefan Stojanovć Br. slika: 14 13 / 14 Izvor: MONDO/Stefan Stojanovć Br. slika: 14 14 / 14

Uprkos svemu, njen novi album prodat je u ogromnom tiražu

Pevačica je nakon medijske pauze nastavila sa karijerom. 2001. godine se vraća na estradnu scenu sa novim albumom "Decenija" koji je izdala za Grand produkciju. Osim naslovne numere, na njemu se nalazi još devet: "Zabranjeni grad", "Brže brže", "39.2", "Dragane moj", "Zadržaću pravo", "Bruka", "Batali", "Tačno je", "Nemoj mi prići". Preovladavaju balade koje je posvetila pokojnom suprugu, a novitet je pesma "39.2" koju je uradila u tehno fazonu.

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Dostigao je tiraž od 800.000 primjeraka i postao je najprodavaniji album na Balkanu. Ceca je započela turneju nastupom u svom rodnom mjestu Žitorađi, a zatim u evropskim gradovima kao što su: Beč, Štutgart, Cirih, Pariz, itd. Završila ju je 15. juna 2002. godine, dan nakon 29-og rođendana, prvim velikim solističkim koncertom na Marakani pred 90.000 obožavalaca. To je jedino Ceci i Zdravku Čoliću pošlo za rukom. Koncert je posvetila suprugu, a na binu je izvela sina Veljka i ćerku Anastasiju. Spektakl je završen vatrometom. Ceca je nosila dve provokativne kreacije Zvonka Markovića koje su izazvale oprečne komentare, a mediji su objavili da su one poslužile kao inspiracija za kolekciju proleće/ljeto 2015. slavnog dizajnera Roberta Kavalija. 2006. godine je održala svoj drugi veliki solistički koncert, ovoga puta na Ušću pred 140.000 fanova. Tom prilikom je promovisala novi album.

(Stil / MONDO)