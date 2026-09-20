"Nemamo iste poglede, Ceca je bolja": Muzičar o prekidu saradnje sa Prijom, Ražnatovićka ga odmah pozvala

Dejan Kostić tvrdi da je Ceca bolja pjevačica od Aleksandre Prijović, dok za prekid saradnje kaže da nije bilo svađe ni prepirki.

Izvor: Youtube printscreen / AmiG Show

Aranžer, kompozitor, tekstopisac, pjevač, Dejan Kostić je kompletan muzičar koji najviše voli i preferira da radi za druge. On trenutno radi na novom albumu Svetlane Cece Ražnatović i kaže da je projekat pri kraju, ali datum izlaska još ne otkriva.

Dejan je govorio nedavno o svom životu, poslovnim dostignućima i saradnicima.

Dejan je nedavno oduševio gledaoce svojim pjevačkim sposobnostima kada je otpevao pjesmu legendarnog Šabana Šaulića u emisiji "Amidži šou".

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"Mora da bude mega"

Javnost uveliko bruji o novom Cecinom albumu, a producent projekta jeste upravo on. Dejan je otkrio detalje saradnje, ali ne i datum izlaska njenog projekta.

- Još uvijek radimo, još uvijek smo u procesu rada i pjevanja. Ne smeijm da otkrivam kada. Mnogo toga je otpevano, ozbiljno smo napredovali, blizu smo kraju. Mene je Ceca pozvala telefonom i pitala za saradnju. Vidjeli smo se kod mene u studiju, analizirali šta nam treba... Za nju nisam imao ništa spremno, prosto ne možeš da Ceci daš pjesmu, treba bukvalno za nju da se radi posebno.

- Prije dvije godine smo započeli snimanje albuma. Ta saradnja je veliki izazov i odgovoran projekat. Radi se temeljno i zato traje malo duže. Ona album nije izbacila album 10 godina, to mora da bude mega - govorio je Kostić za full screen media, a potom je dao odgvor na pitanje voditelja ko bolje pjeva, Ceca ili njegova bivša saradnica Aleksandra Prijović.

"Ceca je bolja, ima najbolju boju glasa"

- Glasovi i boja su im potpuno drugačiji. Ne pjevaju isto. Ceca je bolja, ima najbolju boju glasa. Ima spoj tih pet parametara vokala, energija, tehnika, boja, opseg i emocija. Da se razumijemo, Aleksandra pjeva fenomenalno, ona je jedna od najboljih vokala u regionu.

"Ne znam kako sam stigao dovde"

Dejan je otkrio svoj princip rada i priznao da nije svjestan kako je "dogurao" do svega danas.

- Nikada ni jednog pjevača nisam pozvao i rekao: "Imam pjesmu za tebe". Ne znam ni kako sam stigao dovde sa tim načinom razmišljanja. Prva pjesma koju sam radio "Da mi je" Katarine Živković, pa onda Bane Mojićević. Uvijek su nekako mene našli... Ranije sam radio kao pjevač, i tada sam se kretao svuda i upoznao Aleksandru Prijović i prva pjesma koju smo radili je "Legitimno" - govorio je Kostić za full screen media.

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