Pjevačica Mina Kostić progovorila o finansijskim problemima i gubitku imovine.

Izvor: Youtube printscreen / AmiGshow

Pjevačica Mina Kostić našla se u centru pažnje nakon što je javno progovorila o teškom finansijskom i životnom udarcu koji je doživjela. Ona je iznijela tvrdnje da je ostala bez velikog dijela svoje imovine. Prema njenim riječima, osobe koje su učestvovale u tome bili su njen bivši partner i izvesna Duda.

Iako je o ovoj bolnoj temi ćutala više od dvije decenije, Mina Kostić je poslije 25 godina odlučila da konačno otkrije istinu. Kako navodi, razlog zbog kojeg je ostala bez vrijednih nekretnina jeste to što je bila lakovjerna, pa su pojedinci iskoristili njeno povjerenje.

Pogledajte Minine fotografije:

Mina je istakla da više nije mogla da ćuti o nepravdi. Bivši partner, o kome ne želi previše da govori, cjelokupnu imovinu je prebacio na svoje ime.

Zgrada na Lekinom brdu i uloga Džeja

Posebno upečatljiv detalj odnosi se na nekretninu u Beogradu. Mina je otkrila da je zajedno sa pjevačem Džejom finansirala izgradnju zgrade na Lekinom brdu. Međutim, uprkos njenom ulogu, bivši partner joj je sve oduzeo. Pjevačica je jasno naglasila da joj imovinu nije uzeo Džej, već osoba kojoj ne želi ni ime da spomene.

Nakon gubitka vrijedne imovine, pjevačica je ostala da živi u stanu od svega 39 kvadrata.

"Zanima me samo da imam da jedem i pijem"

Uprkos velikom materijalnom gubitku, Kostićeva naglašava da nije opterećena novcem. Kako je izjavila, materijalne stvari je ne zanimaju i važno joj je samo da ima osnovno za život — da ima šta da jede i pije.

Međutim, stres zbog obelodanjivanja ove priče imao je svoje posljedice. Nakon što je odlučila da progovori o otetoj imovini, pjevačica se suočila i sa zdravstvenim problemima.

Vidi opis Bila jedna od najvećih zvijezda početkom 2000-ih, sada živi u 39 kvadrata: Sve su joj oduzeli, otkrila detalje Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Youtube printscreen / Milica Kemez Official Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Youtube printscreen / Milica Kemez Official Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Youtube printscreen / Milica Kemez Official Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Youtube printscreen / Milica Kemez Official Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Youtube printscreen / Milica Kemez Official Br. slika: 5 5 / 5

"Sve moje najvrjednije nije ovdje"

Podsjetimo, Kasper je nedavno otkrio da upravo on stoji iza novih pjesama pjevačice, a uz nju je bio tokom perioda oporavka, nakon što je pjevačica završila u "Lazi Lazareviću".

Ipak, obaveze su ga navele da se vrati u Njujork, odakle se nedavno oglasio emotivnom porukom:

"Pitate me koliko mi vredi Njujork? To što živim u jednom takvom gradu... Ništa. Baš ništa. Meni ništa. Sve moje najvrjednije, Mina Kostić, je u Beogradu", napisao je Mane.

"Kada znate šta vam je najbitnije i najvrjednije, onda sve trenutno što je oko vas nama nikakav značaj ni vrijednost. Sve je u životu prolazno osim prave ljubavi. Nikad ne zaboravite to."

Izvor: Blic/ MONDO