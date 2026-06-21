Eloj Rom, suprug influenserke Zorane, postao je heroj Kurasaa nakon istorijske partije protiv Ekvadora na Mundijalu, sa 15 odbrana i rezultatom 0:0.

Izvor: Instagram printscreen / zorannah

Svjetsko prvenstvo u fudbalu je u punom jeku, a Kurasao je odigrao 0:0 protiv Ekvadora u Kanzas Sitiju, i to je bez ikakve sumnje jedno od najvećih iznenađenja Svjetskog prvenstva u SAD, Meksiku i Kanadi.

Za debitanta na svjetskim prvenstvima ovo je istorijski bod koji će se zauvijek pamtiti, a zasluge prije svega idu golmanu Eloju Romu, srpskom zetu koji je odigrao partiju života i sačuvao sopstveni gol na nevjerovatan način - čak 15 puta!

Vjerovali ili ne, ali Eloj Rom je imao čak 15 odbrana na ovom susretu, a sada je njegova supruga Zorannah pokazala koliko je ponosna na njega nakon ovog velikog uspjeha.

Vidi opis Srpski zet oduševio na Mundijalu i ispisao istoriju: Zorannah krije ponos "pokazao si svima ko si" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram printscreen / zorannah Br. slika: 12 1 / 12 Izvor: Instagram/zorannah Br. slika: 12 2 / 12 Izvor: Instagram/zorannah Br. slika: 12 3 / 12 AD Izvor: Instagram/zorannah Br. slika: 12 4 / 12 Izvor: Instagram/zorannah Br. slika: 12 5 / 12 Izvor: Instagram/zorannah Br. slika: 12 6 / 12 AD Izvor: Instagram/zorannah Br. slika: 12 7 / 12 Izvor: Instagram/zorannah Br. slika: 12 8 / 12 Izvor: Instagram/zorannah Br. slika: 12 9 / 12 AD Izvor: Instagram/zorannah Br. slika: 12 10 / 12 Izvor: Instagram/zorannah Br. slika: 12 11 / 12 Izvor: Instagram/zorannah Br. slika: 12 12 / 12 AD

"MOTM!!! Pokazao si svima ko si!!!" napisala je Zorannah uz sliku na kojoj ljubi svog dragog (MOTM - "man of the moment", "čovjek ovog trenutka" prim. prev.)

Branila ga od napada nakon poraza od Njemačke

Nakon što je reprezentacija Kurasaa, koja debituje na Mundijalu, doživela poraz od fudbalske sile kakva je Njemačka, Zorannah je svim silama branila supruga na mrežama.

"Za sve koji su danas izdvojili vrijeme da gledaju naš meč i šalju pozitivnu energiju - hvala vam. Ta podrška znači mnogo. Za drugu polovinu - idite i informišite se. Nacionalni tim Kurasaua nije postojao do 2011. Totalna vrijednost njihovog tima je 27 miliona, a Njemačka vrijedi neverovatnih 997 miliona", započela je u objavi pa nastavila:

Vidi opis Srpski zet oduševio na Mundijalu i ispisao istoriju: Zorannah krije ponos "pokazao si svima ko si" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram/zorannah Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: Instagram/zorannah Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: Instagram/zorannah Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: Instagram/zorannah Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: Instagram/zorannah Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: Instagram/zorannah Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: Instagram/zorannah Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: Instagram/zorannah Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: Instagram/zorannah Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: Instagram/zorannah Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: Instagram/zorannah Br. slika: 11 11 / 11

"Njemačka je osvojila Mundijal, Nemačka je prisutna svaki put i ima iskustvo kakvo ima verovatno 5% zemalja. Niko nije mislio da će oni biti tamo. Momci su od nemogućeg sna napravili moguće, za ostrvo i sebe same. Da li smo primili 7 golova? Da jesmo. Takođe smo zabili gol j**enoj Njemačkoj", napisala je tada Zorannah na Instagramu.

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