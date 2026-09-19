Generalni direktor Rudnika uglja Nemanja Laković istakao je da je realizacijom projekta omogućeno bezbjedno odvijanje rada, nastavak eksploatacije uglja, kao i stabilno snabdijevanje Termoelektrane “Pljevlja”

Izvor: MONDO

Rudnik uglja Pljevlja (RUP) zvanično je okončao projekat izmještanja korita rijeke Ćehotine, koji iz kompanije ocjenjuju kao jedan od najznačajnijih infrastrukturnih i hidroloških zahvata za crnogorski elektroenergetski sistem.

Time je, kako su saopštili, riješen višegodišnji složen izazov koji je bio od značaja za nastavak rada pljevaljskog energetskog kompleksa, prenosi CdM.

“Dobijanjem vodne dozvole potvrđeno je da su svi radovi izvedeni u potpunosti po projektnoj dokumentaciji i stručnim standardima”, kazali su iz RUP-a.

Generalni direktor Rudnika uglja Nemanja Laković istakao je da je realizacijom projekta omogućeno bezbjedno odvijanje rada, nastavak eksploatacije uglja, kao i stabilno snabdijevanje Termoelektrane “Pljevlja”.

“Projekat je uspješno završen u rekordnom roku od godinu dana, uprkos izuzetno zahtjevnim uslovima, što je spriječilo zastoje i očuvalo kontinuitet rada pljevaljskog energetskog kompleksa. Koliko je važno bilo završiti ovaj projekat govori i činjenica da smo sačuvali konstantnost rada sistema RUP i TE “Pljevlja” koji je samo tokom posljednja tri mjeseca učestvovao sa blizu 65 odsto u ukupnoj proizvodnji električne energije na nivou EPCG odnosno više od 51 milion eura proizvedene električne energije.”, rekao je Laković.

Iz RUP-a su naveli da je završetak radova rezultat saradnje kompanije, izvođača i Vlade Crne Gore.

Tokom realizacije projekta minirano je 120.000 kubnih metara krečnjačkog masiva u neposrednoj blizini brane Durutovići. Izgrađeno je 3.200 metara novog riječnog korita, dok je izvedeno više od 500.000 kubnih metara iskopa i ugrađeno preko 15.000 kubnih metara betona.

“Izvedeno je miniranje 120.000 m³ krečnjačkog masiva u neposrednoj blizini brane Durutovići, izgrađeno je 3.200 metara novog riječnog korita, izvršeno više od 500.000 m³ iskopa i ugrađeno preko 15.000 m³ betona. Poseban doprinos dala je Građevinska grupa RUP-a, koja je samostalno izvela zemljane radove na iskopu u vrijednosti od oko 4 miliona eura, kao i betonske i armirano-betonske radove na ulivu u novo korito”, piše u saopštenju.

U kompaniji posebno ističu ulogu Građevinske grupe RUP-a, koja je samostalno realizovala zemljane radove na iskopu vrijedne oko četiri miliona eura, kao i betonske i armirano-betonske radove na ulivu u novo korito.

Iz RUP-a ocjenjuju da projekat predstavlja potvrdu kapaciteta domaćih kompanija i stručnog kadra za realizaciju složenih tehničkih i infrastrukturnih poduhvata, piše CdM.

“Menadžment Rudnika uglja Pljevlja upućuje zahvalnost svim zaposlenima i partnerima koji su odgovornim radom doprinijeli istorijskom uspjehu ovog projekta”, zaključuje se u saopštenju.