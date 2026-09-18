Zbog izjave Matorine djevojke svi misle da je trudna: Saznala za tajne signale, pa oplela po Lauri Prgomet

Nakon izjave uslijedilo je mnogo komentara o tome da su se Dragana Stojančević i Jovana Tomić Matora odlučile na vantjelesnu oplodnju, i da je upravo to što ih veže.

Izvor: Instagram/matora23

Jovana Tomić Matora u desetu sezonu Elite ušla je kao zauzeta, ali ovoga puta bez svoje partnerke Dragane Stojančević, a kako je preko cimera Dače Virijevića nedavno poslala hranu za Lauru Prgomet, sa kojom je spaju već nekoliko dana unazad, mediji su pozvali Draganu kako bi čuli njeno mišljenje o cijeloj situaciji.

Ukućani su ovaj Matorin potez komentarisali u noći za nama i tokom emisije "Gledanje snimaka".

"Nemam komentar zaista. Hvala na razumijevanju", bilo je sve što je Dragana rekla.

"Jovana i ja imamo nešto što nas veže"

Podsjetimo, Dragana je prije nekoliko dana bila gost u emisiji "Pitao BiH za druga" u kojoj je tada dala svoj prvi sud na temu odnosa Laure i Matore, budući da su mnogi ukućani, ali i miloni gledalaca Pink televizije i jubilarne, desete sezone, primijetili varnice u ovom odnosu.

"Baš se spremam da odem kod Matorinog oca, ja se rasplačem i kad čujem glas njenog oca, on me baš voli. Mislim da on mene i ne gleda kao Jovaninu partnerku, mislim da me doživljava kao svoju ćerku, mi se baš lijepo slažemo, kupila sam mu i poklon na Ostrogu, jednu ikonu i sutra ću mu je odnijeti ", rekla je Dragana, a onda se osvrnula na nabacivanje Laure Progmet njenoj devojci Matoroj:

"Laura više nije čaura. Ne sumnjam ja u Jovanu, ona i ja imamo nešto što nas veže, a to neću da otkrivam. Laura je laka djevojka koja se nudi, ali je svako odbija. Ako se nešto desi, eto mene tamo. Bolje bi joj bilo da ja ne dođem da je pozdravim tamo. Mislim da Matora zna svoje prioritete i emocije. Laura se dala u promet, našla bi i na poniju nešto... Laura je poljubila Slađu nekoliko puta na blic tokom žurke. Mnoge devojke neće da priznaju da ih privlače oba pola. Neka samo ne dira ono što je moje, ne diram tuđe, ali ne dam svoje. Možda ću uskoro da objavim na Instagramu nešto da provučem, ko bude gledao, shvatiće šta je to što mene i Matoru veže", rekla je Stojančevićeva.

"Mislim da je Laura spremna ušla u rijaliti i da je upućena u sva dešavanja. Pratim sve, rekao je sa kim je imala odnose, sa kim se dopisivala... Zaista mislim da je laka, da je pijana još neki utorak ostala bi trudna možda. Jako mi je antipatična. Fizički lijepo izgleda, nije ona njen tip, samo sam ja njen tip. Nema mjesta pored Jovane, samo ja. Rekla sam neka me ne pozdravlja da ja ne dođem da je pozdravim", kaže rijaliti učesnica.

"Opasna je Laura za sebe, jer nije normalna djevojka, ali za Jovanu nije. Loše se predstavila, alkohol loše na nju utiče... Mislim da ima loše savjete od nekoga, ne znam da li ju je Car savetovao. Postoji mogućnost da je napolju bila i sa Carem, ko nije bio sa njim?!", bila je oštra Dragana.

Nakon ove izjave uslijedilo je mnogo komentara o tome da su se Dragana i Matora odlučile na vantjelesnu oplodnju, i da je upravo to što ih veže, kao što je Drgana Stojančević misteriozno naglasila.

(Kurir/MONDO)