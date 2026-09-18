Pod pritiskom podivljalih cena nafte koje su prešle 100 dolara po barelu, evropski lideri zatražili su hitno uvođenje poreza na prekomernu dobit energetskih giganata.

Izvor: MONDO/Uroš Arsić

Evropske vlade raspravljaju o uvođenju poreza na ekstraprofit energetskih kompanija na nivou cijele Unije zbog cijena goriva i gasa koje su blizu rekordnih nivoa. To stvara snažan pritisak na lidere koji pokušavaju da suzbiju nezadovoljstvo javnosti i rast radikalne desnice, piše Gardijan.

U osam država članica, među kojima su Francuska, Italija, Španija i Poljska, sledeće godine se održavaju izbori, pa čelnici nastoje da spriječe političke posledice krize koju analitičari opisuju kao jedan od najvećih energetskih šokova za kontinent u poslednjih nekoliko decenija.

Njemački ministar finansija Lars Klingbeil na sastanku ministara finansija EU u Dablinu pozvao je Evropsku komisiju da predloži modele oporezivanja prekomerne dobiti naftnih kompanija.

"Nekoliko država članica već dugo traži konkretne modele. Ljudi vide da naftne kompanije iskorišćavaju situaciju, dižu cijene i značajno povećavaju dobit", rekao je Klingbeil i zatražio da se predlozi dostave do sledećeg mjeseca.

Cijene nafte na terminskim tržištima ponovo su prešle 100 dolara po barelu, što je oko 50 odsto više nego prije rata u Iranu. Eskalacija napada na Bliskom istoku ugrožava snabdevačke puteve, a kretanja na tržištu pokazuju da trgovci ne očekuju skori pad cijena.

Cijene goriva širom Evrope

Prema podacima HAK-a, koji se automatski ažuriraju sa zvaničnih stranica Evropske komisije, prosečne cijene goriva znatno se razlikuju među evropskim država. Podaci su informativnog karaktera jer cijene unutar pojedinih država mogu varirati u zavisnosti od distributera i lokacije.

Cene benzina u Evropi:

Danska - 2,564€

Holandija - 2,434€

Nemačka - 2,357€

Finska - 2,317€

Francuska - 2,172€

Grčka - 2,158€

Italija - 2,084€

Portugalija - 2,072€

Belgija - 1,976€

Letonija - 1,976€

Litvanija - 1,918€

Estonija - 1,914€

Austrija - 1,894€

Irska - 1,894€

Rumunija - 1,889€

Španija - 1,867€

Češka - 1,828€

Poljska - 1,822€

Slovačka - 1,808€

Luksemburg - 1,793€

Hrvatska - 1,730€

Mađarska - 1,714€

Kipar - 1,650€

Slovenija - 1,641€

Bugarska - 1,620€

Švedska - 1,514€

Malta - 1,340€

U Njemačkoj prosečna cena litre benzina od 95 oktana iznosi 2,35 eura, a dizela 2,42 eura. U Holandijibenzin košta 2,43 eura, a dizel 2,49 eura. U Danskoj benzin u proseku košta 2,56 eura, a dizel 2,50 eura, dok u Finskoj benzin košta 2,31 eura, a dizel 2,50 eura.

U Francuskoj prosečna cena benzina iznosi 2,17 eura, a dizela 2,29 eura. U Italiji benzin košta 2,08 eura, a dizel 2,19 eura. U Poljskoj benzin košta 1,82 eura, a dizel 2,00 eura, dok je u Španiji benzin 1,86 eura, a dizel 1,83 eura.

Među svim državama najskuplji benzin ima Danska, gdje prosečna cijena iznosi 2,56 eura po litri, dok je najjeftiniji na Malti - 1,34 eura. Kod dizela je najskuplja Finska sa 2,50 eurapo litri, a najjeftinija Malta sa 1,21 eura.

Cene dizela u Evropi:

Finska - 2,505€

Danska - 2,502€

Holandija - 2,494€

Nemačka - 2,426€

Francuska - 2,291€

Belgija - 2,290€

Austrija - 2,197€

Italija - 2,191€

Litvanija - 2,184€

Portugalija - 2,152€

Luksemburg - 2,123€

Grčka - 2,122€

Letonija - 2,096€

Estonija - 2,065€

Poljska - 2,005€

Rumunija - 2,000€

Češka - 1,991€

Irska - 1,989€

Švedska - 1,981€

Slovačka - 1,924€

Mađarska - 1,919€

Kipar - 1,915€

Bugarska - 1,856€

Slovenija - 1,854€

Hrvatska - 1,850€

Španija - 1,834€

Malta - 1,210€

.