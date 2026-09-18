Ko je platio dug Milana Stankovića od 50.000 € Grandu: Saša Popović ostao šokiran potezom, isplivali detalji

Rada Manojlović je isplatila 50.000 eura "Grand" produkciji da bi Milan Stanković raskinuo ugovor i započeo samostalnu karijeru.

Izvor: Youtube printscreen/ Grand Nostalgija

Folkerka Rada Manojlović svojevremeno je isplatila čak 50.000 eura "Grand" produkciji kako bi njen tadašnji dečko Milan Stanković mogao da raskine ugovor i nastavi samostalnu karijeru. O tome je ranije govorio nekadašnji direktor "Granda", pokojni Saša Popović.

Prema riječima Popovića, Milan Stanković je odluku o odlasku donio iznenada, neposredno nakon učešća na Evroviziji 2010. godine. Saša Popović se prisjetio da je Milan zakazao sastanak u njegovoj kancelariji i izričito zahtijevao raskid.

Ovako su Milan i Rada nekada izgledali:

Produkcija je u tom trenutku u njega uložila ogroman trud, reklamni prostor, kompletan album od 8 pjesama, a u planu je bio i novi album koji je prije 13 godina trebalo da košta 100.000 eura. Zbog toga je Popoviću bilo neshvatljivo šta ga je navelo na taj korak.

Cio dug je koštao 50.000 eura

Kako je ugovor bio neriješiv bez plaćanja penala na svakih šest mjeseci, Milan je angažovao advokate. Cjelokupnu finansijsku obavezu od 50.000 eura na sebe je preuzela Rada Manojlović, čime je ugovor zvanično raskinut. Uprkos velikoj podršci i finansijskoj pomoći koju mu je pružila, veza Rade i Milana nije opstala.

Pjevačica je otkrila da se tokom veze osjetila više kao majka nego partnerka, kao i da se vremenom zaljubila u drugog muškarca. Priznala je da joj je raskid pao izuzetno teško i da ju je u tom periodu izjedao jak osjećaj krivice.

Ovako Milan danas izgleda:

Izvor: Blic/ MONDO