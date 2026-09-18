Aleksandra Prijović otkazala koncert u Zrenjaninu: Nakon tvrdnji i optužbi, na mrežama hitno se oglasila

Pjevačica Aleksandra Prijović bila je prinuđena da otkaže svoj koncert u Zrenjaninu.

Izvor: Youtube / Aleksandra Prijović

Aleksandra Prijović važi za jednu od najpopularnijih pjevačica u regionu, a poznato je da se za njene nastupe traži karta više.

Nakon kraće pauze zbog rođenja drugog djeteta, Prijovićeva se vratila na velika vrata, a njen novi album jedan je od najslušanijih, te ne čudi što ređa koncert za koncertom.

U isti mah je redovna gošća i na prijestoničkim događajima, te je nedavno oduševila sve elegantnim izdanjem na proslavi jednog medija.

Međutim, par dana nakon žurke, Aleksandra je trebalo da održi nastup u Zrenjaninu, ali do toga, za sada, neće doći.

Na mrežama su kružile razne priče, čak i navodi da slaba bila prodaja karata, nakon čega se Prijović oglasila na svom Instagramu i time stala na put tvrdnjama.

Otkrila razlog otkazivanja koncerta

Ona se izvinila svima i saopštila da je razlog otkazivanja događaja to što je dobila virus.

Izvor: Instagram/AleksandraPrijovic

"Dragi moji, jako mi je žao što koncert u Zrenjaninu moramo da otkažemo. Iako je cio moj tim danas radio na realizaciji bine i cijelog događaja, zbog užasnog virusa koji sam dobila, moram da vas obavijestim da se vidimo nekom drugom prilikom. Nadam se da me razumijete i izvinite", napisala je Aleksandra .



(/MONDO)