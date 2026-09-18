Sindikat Uprave i pravosuđa saopštio je da je u Upravi carina formiran Sindikat Uprave carina Crne Gore, a za predsjendika izabran je ugledni i iskusni član ovog kolektiva Siniša Raičević.

Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević

“Pravilnikom o unutrašnjoj sistematizaciji u ovoj upravi predviđeno je oko 600 radnih mjesta, što ga svrstava u red jednog od najbrojnih državnih organa. Prema iskazanom interesovanju i dosadašnjem pristupanju, očekuje se veliki broj članova, a samim tim brzo ispunjavanje potrebnih uslova reprenzetativnosti”, navodi se u saopštenju.

Kako se ističe, decenijama se problemi zaposlenih ove uprave gomilaju i stavljaju pod tepih, ne postoji adekvatna zaštita radnih prava, slaba je vidljivost bilo kakvog unapređenja, a u konačnom kao rezultat dolazi do urušavanja kvaliteta i integriteta ustanove, prenosi "Cdm".

“Novi Sindikat Uprave carina CG je zvanično pristupio granskom Sindikatu uprave i pravosuđa CG, sa kojim će našem članstvu zajedno pružiti svu vrstu podrške i zaštite, a sa poslodavcem graditi odnos kvalitetnog dijaloga i nadasve udruženim snagama na bazi potpune transparentnosti pokušati unaprijediti i popraviti status zajedničke kuće”, dodaje se.

Sindikat uprave carina, poručuju, neće raditi na principima servilnosti i ničije produžene ruke, neće raditi protiv interesa radnika kao kolektiva ili pojedinca, već će sa besprekorno čistim portfoliom hrabro stati u odbrani osnovnih sindikalnih postulata, a to su svaka vrsta opravdane zaštite i pomoći, kao i konkretne primjene glavnih komponenti sindikalizma, solidarnost i humanost.

“Prava koje članovi sindikata ima moraju biti jednaka za sve, povoljnost i ravnopravan odnos bit će imperativ u odnosu na opšte poznatu praksu u sindikatima, gdje se izdvaja pojedinac ili grupa koja ima više povoljnosti ili se eventualno često kanališu njihovi lični interesi”, kazali su iz Sindikata uprave i pravosuđa.

Sindikat Uprave carina, zaključuju, biće postavljen na temeljima kolektiva, zajedničkog rada i odluka, uz krajnje javan i transparentan odnos kako prema članovima, tako i prema drugoj strani socijalnog partnerstva, to jest poslodavcu.