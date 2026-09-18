Anica prvi put u javnosti nakon udaje za Ristovskog: Pohvalila se novim prezimenom, ne pušta 39 godina starijeg

Anica i Lazar Ristovski pojavili su se na svečanoj dodjeli nagrada u Sava Centru, a ovo je bio prvi crveni tepih na kom su pozirali kao supružnici.

Izvor: Instagram/printscreen

Sinoć je održana svečana dodjela "Zlatne ploče" povodom 75 godina PGP RTS-a, a u Sava Centru pojavile su se brojne poznate ličnosti sa domaće scene.

Među prvima su pristigli Željko i Jovana Joksimović, što nije promaklo našoj novinarki, a potom su slavni samo pristizali.

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Među onima koji su privukli najveću pažnju bili su i Anica Lazić i Lazar Ristovski, s obzirom da im je ovo bio prvi crveni tepih u Srbiji nakon što su ozvaničili njihovu vezu.

Inače, Anica je nedavno promijenila i prezime na Instagramu, te se sada u nazivu profila potpisuje kao Anica Ristovski, dok joj u opisu stoje oba prezimena - Lazić Ristovski.

Lijepa glumica nije skidala osmjeh, a pred okupljenim medijima pojavila se u elegatnom kožnom izdanju. Sve vrijeme je Lazara Ristovskog držala za ruku, a mnogi su komentarisali da je "podmladila" 39 godina starijeg glumca.

Podsjetite se i kako su izgledali na vjenčanju: