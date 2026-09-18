Protiv uhapšene tetke Stefanosa Cicipasa podnesena krivična prijava zbog nanošenja tjelesnih povreda iz nehata u više slučajeva. Njeni vučjaci napali su tri osobe i to nije prvi takav slučaj u porodici Grka.

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Policija je u četvrtak uhapsila tetku čuvenog grčkog tenisera Stefanosa Cicipasa (28), jer su psi porodice napali troje građana u južnom predgrađu Atine, Vari. Prema informacijama portala "Proto Thema", nadležni u okviru postupka po hitnom postupku tragaju i za majkom tenisera.

Kako se navodi, jedan pas je registrovan na ime Cicipasove majke, a drugi na ime njegove tetke. Protiv uhapšene žene podnesena je krivična prijava zbog nepažnje koja je uzrokovala tjelesne povrede u više slučajeva. Prema informacijama iz Grčke, incident se dogodio u četvrtak ujutru.

Tina Kasidokosta, jedna od žrtava napada, ispričala je za navedeni grčki portal da se sve dogodilo kada je dobila telefonski poziv svog strica i kada joj je rekao da su ga napala dva vučjaka.

"Pokušala sam da se ne pomjeram, ali uzalud"

"Moj stric živi u Vari i rekao mi je da su ga ujela dva vučjaka, pa sam odlučila da odem tamo. Dok sam išla ulicom, ugledala sam dva psa na izvjesnoj udaljenosti. Kada me je jedan od njih ugledao, počeo je da trči prema meni. Prišao mi je i zgrabio me za ruku. Onda je došao i drugi. Pokušala sam da ostanem nepomična, ali uzalud. Oborili su me na zemlju i, srećom, došao je šef službe za napuštene životinje Gradske opštine i odvezao me u Dom zdravlja u Vari. Jako su me ujeli za ruku", rekla je Kasidokosta.

Dodala je da su psi ukupno napali tri osobe.

"Ujeli su mene, mog strica i još jednu ženu koja je, koliko sam čula, prevezena u bolnicu KAT. Podnijela sam prijavu", dodala je ona.

Istraga o tačnim okolnostima pod kojima se incident dogodio je u toku.

Nije prvi napad porodici Cicipas

Grčki mediji podsjećaju da ovo nije prvi put da je zabilježen napad psa koji pripada članu porodice Cicipas. U maju 2025. godine, porodični pas napao je 71-godišnjeg muškarca u Vuljagmeniju, zbog čega je napadnuti prevezen u bolnicu, gdje mu je rana ušivena.

Prethodno, 2023. godine, dogodio se još jedan incident kada je pas preskočio ogradu kuće porodice Cicipas u Vuljagmeniju i napao 13-godišnjaka. Maloljetnik je tada prevezen u bolnicu sa ujedima na rukama i nogama.