Anica i Lazar Ristovski otputovali su na medeni mesec u Italiju odakle se glumica oglasila.
Lazar Ristovski nedavno se oženio 39 godina mlađom Anicom Lazić. Njihova veza je oduvek privlačila veliku pažnju javnosti, a nakon venčanja poznati par je u medijskoj žiži više neko ikad.
Pogledajte fotografije nakon venčanja:
Anica na udaru nakon udaje: Svi se pitaju da li se zbog ovog udala za 39 godina starijeg Lazara Ristovskog
Venčanje Anice Lazić i Lazara Ristovskog
Venčanje Anice Lazić i Lazara Ristovskog
Venčanje Lazara Ristovskog i Anice Lazić
Poznati par sada je otputovao u Italiju, odakle se Anica oglasila. Naime, oni su smešteni u dvorcu Seradžumenta koji se nalazi nedaleko od mesta Altomonte.
"Nakon mini nervnog sloma zbog kofera, stižemo u prekrasni dvorac Seradžumenta koji je bio naš dom u Kalabriji", poručila je glumica uzt fotografiju dvorca i dodala:
"Želim dvorac."
Na društvenoj mreži X ubrzo je osvanula objava Anice Ristovski uz opis:
"Anica Lazić želi dvorac, da li se onda zato udala za Lazara Ristovskog?", upitao je jedan od korisnika, dok su se ispod objave nizali komentari.
Anica Lazić Ristovski želi dvorac, da li se onda zato udala za Lazara Ristovskog? #caosvimapic.twitter.com/1Dj7Fm3mVP— Nina Krunić (@nina_krunic)September 15, 2026