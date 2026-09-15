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Anica na udaru nakon udaje: Svi se pitaju da li se zbog ovog udala za 39 godina starijeg Lazara Ristovskog

Anica na udaru nakon udaje: Svi se pitaju da li se zbog ovog udala za 39 godina starijeg Lazara Ristovskog

Autor Jovana Milićević
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Anica i Lazar Ristovski otputovali su na medeni mesec u Italiju odakle se glumica oglasila.

Anica na udaru nakon udaje: Svi se pitaju da li se zbog ovog udala za 39 godina starijeg Lazara Rist Izvor: Instagram/andjelka.tomasevic

Lazar Ristovski nedavno se oženio 39 godina mlađom Anicom Lazić. Njihova veza je oduvek privlačila veliku pažnju javnosti, a nakon venčanja poznati par je u medijskoj žiži više neko ikad. 

Pogledajte fotografije nakon venčanja:

Poznati par sada je otputovao u Italiju, odakle se Anica oglasila. Naime, oni su smešteni u dvorcu Seradžumenta koji se nalazi nedaleko od mesta Altomonte. 

Dvorac Seradžumenta
Izvor: youtube/ Italian Retreat Reviews

"Nakon mini nervnog sloma zbog kofera, stižemo u prekrasni dvorac Seradžumenta koji je bio naš dom u Kalabriji", poručila je glumica uzt fotografiju dvorca i dodala:

"Želim dvorac."

Na društvenoj mreži X ubrzo je osvanula objava Anice Ristovski uz opis:

"Anica Lazić želi dvorac, da li se onda zato udala za Lazara Ristovskog?", upitao je jedan od korisnika, dok su se ispod objave nizali komentari. 

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Tagovi

anica lazić Lazar Ristovski

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