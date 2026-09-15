Anica i Lazar Ristovski otputovali su na medeni mesec u Italiju odakle se glumica oglasila.

Izvor: Instagram/andjelka.tomasevic

Lazar Ristovski nedavno se oženio 39 godina mlađom Anicom Lazić. Njihova veza je oduvek privlačila veliku pažnju javnosti, a nakon venčanja poznati par je u medijskoj žiži više neko ikad.

Pogledajte fotografije nakon venčanja:

Vidi opis Anica na udaru nakon udaje: Svi se pitaju da li se zbog ovog udala za 39 godina starijeg Lazara Ristovskog Venčanje Anice Lazić i Lazara Ristovskog Venčanje Anice Lazić i Lazara Ristovskog Venčanje Lazara Ristovskog i Anice Lazić Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: instagram/anicalazicristovski Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Instagram/anicalazicofficial Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Instagram Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Instagam Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: Instagram Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Instagram/printscreen Br. slika: 6 6 / 6 AD

Poznati par sada je otputovao u Italiju, odakle se Anica oglasila. Naime, oni su smešteni u dvorcu Seradžumenta koji se nalazi nedaleko od mesta Altomonte.

Dvorac Seradžumenta Izvor: youtube/ Italian Retreat Reviews

"Nakon mini nervnog sloma zbog kofera, stižemo u prekrasni dvorac Seradžumenta koji je bio naš dom u Kalabriji", poručila je glumica uzt fotografiju dvorca i dodala:

"Želim dvorac."

Na društvenoj mreži X ubrzo je osvanula objava Anice Ristovski uz opis:

"Anica Lazić želi dvorac, da li se onda zato udala za Lazara Ristovskog?", upitao je jedan od korisnika, dok su se ispod objave nizali komentari.