"Kako bi bilo da ja pljunem i zalijepim ti novčanicu?": Zorana bijesna zbog ponašanja gostiju, spomenula koleginice

Zorana Mićanović zahtijeva od gostiju na nastupima da se ponašaju pristojno i naglasila da nije pristalica penjanja po stolovima i lijepljenja novčanica

Izvor: YT/AmiG Show

Pjevačica Zorana Mićanović pojavila se na promociji pjesama kolege Bubija Ademova i žestoko osudila pojedine estradne poteze poput penjanja po stolovima i lijepljenja novčanica po tijelu, priznavši da ume burno i agresivno da reaguje ako neko pokuša tako nešto njoj da uradi.

Pored kritika na račun narušenih estradnih kodeksa i ponašanja na nastupima, pjevačica se prisjetila i sabotaža sa samog početka karijere, istakavši da mimo bine živi potpuno mirnim i normalnim životom.

"Bubi je sjajan pjevač, želim mu svu sreću. Sigurno da nosi neki teret, jer je Nadica Ademov veliko ime, ali Bubi ima velike kvalitete, to može da mu bude samo plus u životu. Nadica je već iskusna, mislim da bi svako volio da ima takvu sestru. On je normalan momak, samo ne treba da poleti i da ga slava ne ponese. Ja za sebe mislim da sam previše normalna, postigla sam uspjeh sa malo godina. Volim muziku, ali ne volim pojavljivanja i sve što nosi estrada, ja sam privatno skroz drugačija. Ja to ne mogu da prenesem u medijima, bina je mjesto gdje ja odradim posao, a kad siđem sa nje ja sam potpuno normalna osoba", rekla je pjevačica i skrenula pažnju na ponašanje pojedinih gostiju i koleginica.

"Nisam pristalica penjanja pjevačica po stolovima, smatram da treba biti dama i gospođa, ko god to radi nemam ništa protiv, ali ja ne dozvoljavam neke stvari. Isto mislim da lijepljenje para po djelovima tijela nije prikladno, znam da budem agresivna, krenem da histerišem na tu osobu. Samo malo kulture i kodeksa. Kako bi njemu bilo da ja njemu pljunem i zalijepim novčanicu. Muško je muško, a žena treba da bude dama. Bilo je sabotaža na početku, znali su da mi isključe mikrofon." - rekla je Zorana Mićanović.

(Blic, MONDO)