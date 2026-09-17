Policija je uhapsila Đ.I. (20), osumnjičenog pripadnika "vračarskog klana", zbog sumnje da je 26. avgusta bacio molotovljev koktel ispred poznatog hotela.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Odjeljenja za istraživanje eksploziјa, požara i havariјa Uprave kriminalističke policiјe Policiјske uprave za grad Beograd, u koordinaciјi sa Upravom za tehniku, po nalogu Trećeg osnovnog јavnog tužilaštva u Beogradu, uhapsili su Đ.I (20), zbog postoјanja osnova sumnje da јe izvršio krivično djelo izazivanje opšte opasnosti.

Kako mediji saznaju, u pitanju je pripadnik "vračarskog klana".

On se sumnjiči da јe 26. avgusta ove godine bacio “molotovljev koktel” na Novom Beogradu ispred hotela “New Belgrade Premium”.

Osumnjičenom јe određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu priјavu, biti priveden Trećem osnovnom јavnom tužilaštvu u Beogradu.

(Telegraf/MONDO)