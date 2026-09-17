FK Partizan oštro demantuje tvrdnje o tuči između Milića i Lazovića, ističući da su informacije netačne i izmišljene.

Izvor: MN Press

FK Partizan oglasio se saopštenjem i oštro demantovao vijest pojedinih medija da je izbila tuča između fudbalera crno-bijelih Stefana Milića i Danka Lazovića.

"Fudbalski klub Partizan odlučno demantuje i odbacuje potpuno netačne informacije objavljene u pojedinim medijima, prema kojima je generalni direktor kluba izazvao sukob sa igračima koji je prerastao u tuču i nasilje. Ništa od navedenog se nije dogodilo. Riječ je o potpuno izmišljenim tvrdnjama koje nemaju nikakvo utemeljenje u činjenicama", navedeno je u saopštenju.

"Fudbalski klub Partizan smatra da je ovakvo plasiranje neistina dio kontinuiteta napada na klub i njegovu upravu, sa očiglednom namjerom da se naruše ugled i kredibilitet FK Partizan. Klub će nastaviti da štiti svoj ugled i interese i neće dozvoliti da se ovakve neistine predstavljaju kao činjenice", takođe je poruka iz Humske.

Stefan Milić je crnogorski defanzivac koji od 2025. godine igra za crno-bijele i redovan je član zadnje linije ekipe.