Ubacivanje u rikverc dok se automobil kreće naprijed je scenario kog se mnogi vozači pribojavaju, ali posledice zavise od tipa vozila.

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Prebacivanje ručice mjenjača u rikverc dok se automobil još kreće napred zvuči kao najveća noćna mora svakog vozača. Ipak, šta će se zaista dogoditi u velikoj mjeri zavisi od toga kakav automobil vozite.

Moderni automobili sa automatskim mjenjačima imaju ugrađene elektronske sisteme zaštite koji blokiraju rikverc pri većim brzinama. Kod novijih vozila sa "shift-by-wire" tehnologijom, gdje ručica uopšte nema fizičku vezu sa mjenjačem, kompjuter će jednostavnim ignorisanjem komande spriječiti štetu i eventualno upaliti zadnju kameru ili upozorenje na tabli.

Kod starijih automatika priča je značajno opasnija. U najboljem slučaju motor će se jednostavno ugasiti, ali u najgorem može doći do potpunog uništenja mjenjača. Gašenje motora u pokretu dodatno isključuje servo volan i kočnice, što upravljanje i zaustavljanje vozila čini izuzetno teškim i opasnim.

S druge strane, kod manuelnih mjenjača vozač direktno bira stepen prenosa, dok sinhronizatori pomažu da se usklade brzine zupčanika prilikom promjene brzina. Kako bi sprečili slučajno ubacivanje u rikverc, mnogi noviji automobili imaju dodatnu fizičku blokadu - na primjer, prsten na ručici koji morate podići ili mehanizam koji zahtijeva da ručicu pritisnete nadolje. Kod nekih modela tu ulogu može imati i elektronska blokada kojom upravlja računar.

Međutim, većina manuelnih mjenjača ne može u potpunosti da vas spriječi ako primijenite prekomjernu silu. Ako tokom vožnje naprijed svom snagom pokušate da ubacite u rikverc, može doći do ozbiljnog oštećenja mjenjača, jer pokušavate da spojite djelove prenosa koji se okreću različitim brzinama i u neusklađenim smerovima. U najgorem slučaju, zupčanici mogu da se okrnje ili polome.

Stručnjaci savjetuju da u slučaju ove greške ostanete potpuno smireni. Prvi korak je da odmah pustite gas, izbacite mjenjač u neutralan položaj i pažljivo se isključite iz saobraćaja na bezbjedno mjesto uz upaljena sva četiri migavca.

Nakon zaustavljanja treba obratiti pažnju na glavne znake oštećenja:

Neobične zvuke struganja ili udaranja iz pravca mjenjača

iz pravca mjenjača Jake vibracije u kabini ili na samoj ručici mjenjača

u kabini ili na samoj ručici mjenjača Neprijatan miris pregorelog ulja iz mjenjača

Ako mjenjač nakon toga menja brzine tečno i bez neobičnih zvukova, automobil treba što prije odvesti na pregled u servis. Ako menjač blokira ili odbija poslušnost, nipošto ga ne treba siliti, već odmah pozvati šlep službu.