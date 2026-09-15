Viki Miljković potpisala ugovor za Pinkove zvezde: Željko Mitrović u programu uživo spomenuo njenog muža

Viki Miljković i u drugoj sezoni Pinkovih zvezda, urkos glasinama da neko od ranijih članova žirija odlazi

Izvor: Instagram/viki_miljkovic

Pripreme za novu sezonu muzičkog takmičenja "Pinkove zvezde" u punom su jeku, a Željko Mitrović potpisao je ugovor sa Viki Miljković.

Pjevačica će se i u novoj sezoni naći u čuvenoj crvenoj stolici, a Mitrović je poručio da stručni žiri ostaje u istom sastavu jer uspjeh ne treba mijenjati.

"Prije svega, želim i njima i nama dobru sezonu. Prethodna je bila odlična, uspješna, bili smo apsolutni lideri, posebno u populaciji 18-49 godina, na šta sam posebno ponosan, iako je konkurencija bila tuk na luk, u odnosu na Grand", rekao je Željko Mitrović.

On je naglasio da ga za Viki i njenog supruga Dragana Taškovića Tašketa vezuju emotivne i poslovne veze još od najranijih dana karijere, kada su radili kod pokojnog Rake Đokića, ali i da je Viki pre svega vrhunski profesionalac.

"Žiri je isti jer tim koji dobija, ne treba mijenjati. Ja sam kao dijete sa njenim suprugom Tašketom krenuo, imao sam studio, bili smo klinci pokojnog Rake Đokića. Imam emotivne veze i odnose prema ovoj familiji, ali i bez svih tih elemenata, Viki je veliki profesionalac", rekao je Željko Mitrović.

"Hvala na ovako lijepim rečima. I mene i Tašketa vezuju za Pink te lijepe i emotivne stvari, jer smo od samog početka zajedno. Mi smo bili kao tim fantastični, bićemo u narednoj sezoni još bolji, ja to obećavam. Najbolji idu uz najbolje", rekla je Viki.

(Blic,MONDO)