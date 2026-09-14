Pjevačica i bivša učesnica Pinkovih rijalitija Zorica Marković, prokomentarisala učešće Viki Miljković u žiriju Pinkovih zvezda

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Uskoro startuje nova sezona muzičkog takmičenja Pinkove zvezde, u kojem ćemo, na mjestu žirija, ponovo gledati Jelenu Karleušu, Desingericu, Zoricu Brunclik, Bosanca i Viki Miljković.

Upravo se Viki našla na meti Zorice Marković, koja je izjavila da bi taj posao obavljala bolje od nje.

"Mislim da bih zasigurno bila bolja od Viki Miljković. Dosadila je i Bogu i narodu. O Zvezdama Granda ni ne razmišljam, to me ne zanima. Mislim da je trebalo da me zovu u Pinkove zvezde, a oni me zovu samo u Elitu. Neću više", rekla je Zorica, pa otkrila razlog za ovakvo mišljenje o Viki Miljković.

"Viki mi nije ništa uradila, ali ne podnosim je. Mislim da se mnogo folira. Znam je iz Niša, dok nijednu pjesmu nije snimila. Ružno je što se prema Kemišu i Zorici ponaša bahato i bezobrazno".

Vidi opis "Ne podnosim je, dosadila je Bogu i narodu": Zorica Marković izvređala Viki Miljković, evo i zašto Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Youtube printscreen/ Pinkove zvezde Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Printscreen Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Instgaram/viki_miljkovic/Printscreen Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Pink printscreen Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Pink printscreen Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Antonio Ahel/ATAImages Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Printscreen Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: MONDO/Đorđe Milošević Br. slika: 8 8 / 8

"Bolje veselja nego Elita"

Zorica Marković je otkrila zašto je ove godine ne gledamo u Pinkovom rijalitju:

"Imam dosta nastupa iako se ne eksponiram i ne mašem time. Znam da falim u Eliti 10, zvao me je Mitrović, ali dosta je. Imam druge planove. Radim neka veselja, bolje mi je to. Na mene ne može ništa da utiče, ja sam tu igricu davno prešla. Smiješno mi je sve to. Žao mi je što prošle godine nisam bila do kraja da ih raskrinkam, jer sve što sam rekla se desilo - rekla je ona, pa prokomentarisala aktuelne učesnike.

Poslušajte šta je još rekla Zorica Marković:

Pogledajte 08:47 Zorica Markovic Izvor: Kurir Izvor: Kurir







(Kurir, MONDO)