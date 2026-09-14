logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Ne podnosim je, dosadila je Bogu i narodu": Zorica Marković izvređala Viki Miljković, evo i zašto

"Ne podnosim je, dosadila je Bogu i narodu": Zorica Marković izvređala Viki Miljković, evo i zašto

Autor Dragana Tomašević
0

Pjevačica i bivša učesnica Pinkovih rijalitija Zorica Marković, prokomentarisala učešće Viki Miljković u žiriju Pinkovih zvezda

Zorica Marković izvređala Viki Miljković Izvor: Kurir TV screenshot

Uskoro startuje nova sezona muzičkog takmičenja Pinkove zvezde, u kojem ćemo, na mjestu žirija, ponovo gledati Jelenu Karleušu, Desingericu, Zoricu Brunclik, Bosanca i Viki Miljković.

Upravo se Viki našla na meti Zorice Marković, koja je izjavila da bi taj posao obavljala bolje od nje.

"Mislim da bih zasigurno bila bolja od Viki Miljković. Dosadila je i Bogu i narodu. O Zvezdama Granda ni ne razmišljam, to me ne zanima. Mislim da je trebalo da me zovu u Pinkove zvezde, a oni me zovu samo u Elitu. Neću više", rekla je Zorica, pa otkrila razlog za ovakvo mišljenje o Viki Miljković.

"Viki mi nije ništa uradila, ali ne podnosim je. Mislim da se mnogo folira. Znam je iz Niša, dok nijednu pjesmu nije snimila. Ružno je što se prema Kemišu i Zorici ponaša bahato i bezobrazno".

"Bolje veselja nego Elita"

Zorica Marković je otkrila zašto je ove godine ne gledamo u Pinkovom rijalitju:

 "Imam dosta nastupa iako se ne eksponiram i ne mašem time. Znam da falim u Eliti 10, zvao me je Mitrović, ali dosta je. Imam druge planove. Radim neka veselja, bolje mi je to. Na mene ne može ništa da utiče, ja sam tu igricu davno prešla. Smiješno mi je sve to. Žao mi je što prošle godine nisam bila do kraja da ih raskrinkam, jer sve što sam rekla se desilo - rekla je ona, pa prokomentarisala aktuelne učesnike.

Poslušajte šta je još rekla Zorica Marković:

Pogledajte

08:47
Zorica Markovic
Izvor: Kurir
Izvor: Kurir



(Kurir, MONDO)

Tagovi

pinkove zvezde zorica marković Viki Miljković

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ