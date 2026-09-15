Plesala tango sa Željkom Mitrovićem, pa potpisala ugovor: Zorica Brunclik ponovo u Pinkovim zvezdama

Zorica Brunclik zaplesala sa čelnikom Pinka nakon potpisivanja novog ugovora za Pinkove zvezde.

Izvor: Pink / screenshot

Željko Mitrović, potpisao je ugovor sa pjevačicom Zoricom Brunclik za učešće u novoj sezoni muzičkog takmičenja "Pinkove zvezde".

Nakon zvaničnog potpisivanja, Mitrović i pjevačica su priredili iznenađenje i zaplesali tango, dok je vlasnik ružičaste televizije otkrio i detalje o njenoj novoj rajder listi.

Čelnik Pinka je podsjetio da je ugovor za novu sezonu prethodno potpisao sa Dragomirom Despićem Desingericom i Draganom Stojkovićem Bosancem.

Prilikom potpisivanja ugovora, Mitrović je oslovio pjevačicu sa "Zorica Aranđelović Brunclik Kemiš", na šta je ona uz osmijeh primijetila da prezime Brunclik ne stoji u njenim zvaničnim dokumentima. Nakon potpisivanja, oboje su izrazili želju da nova sezona bude još uspješnija od prethodne.

Izvor: Pink / screenshot

"Tražila helikopter"

Govoreći o uslovima saradnje, Mitrović se osvrnuo na čuvenu rajder listu Zorice Brunclik. On je otkrio da je očekivao da lista više ne postoji, ali je pjevačica zapravo dodala nove zahtjeve, među kojima se našao i helikopter. Mitrović je šaljivo objasnio da joj tu želju ipak nije ispunio jer još uvijek nemaju izgrađen heliodrom gdje bi letjelica mogla da sleti.

"Ja sam očekivao da rajder lista ne postoji, ali ona je proširila opet. Spominje mi je hilikopter, koji ja nisam ispoštovao, ali nema gdje da sleti, nema heliodrom još. Uspješna sezona, veoma sam zadovoljan, ponovili smo isti žiri, jer nema razloga da mijenjamo dobitnu kombinaciju. Imamo lidersku poziciju kada su talent šoovi u pitanju. Morao sam malo da hvalim Desingericu, on je moj drug koji ima dobru dušu, ali Zorica to nije primijetila", rekao je Željko.

(Blic, MONDO)