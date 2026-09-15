Preminula glumica iz filma "Balkan ekspres": Tužnu vijest objavilo Narodno pozorište, sahranjena u tajnosti

Glumica Katica Želi umrla je u 76. godini, a tužnu vijest o njenoj smrti saopštilo je Narodno pozorište

Izvor: youtube/screenshot/oktobar film

Katica Želi je rođena u Žablju, 13. juna 1950. godine. Bila je srpska pozorišna i filmska glumica. Završila je Dramski studio u Novom Sadu u klasi profesora Dejana Mijača.

Tokom sedamdesetih i osamdesetih godina 20. vijeka bila je prvakinja drame Narodnog pozorišta Sombor.

Osvojila je mnogobrojna priznanja i bila je jedna od glavnih nosilaca repertoara. Sa dvadeset i pet godina postala je dobitnica Sterijine nagrade za glumačko ostvarenje (1976), za ulogu djevojke u predstavi "Ženidba i udadba“ Jovana Sterije Popovića, u režiji Dejana Mijača, koja je imala preko 250 izvođenja.

Prva uloga bila je Pipi Duga Čarapa

Prva uloga (1972) koju je igrala u Narodnom pozorištu Sombor bila je Pipi Duga Čarapa u istoimenoj predstavi, po romanu Astrid Lindgren, u režiji Nikole Pece Petrovića.

Pamtimo je po ulogama u mnogobrojnim predstavama "Mizantrop“, "Leda“, "Protekcija“,"Madam San Žen“,"Ženidba i udadba“, "Mirandolina“, „"Darinka iz Rajkovca“, "Staklena menažerija“... i mnogim drugim.

Polovinom osamdesetih postaje slobodan dramski umjetnik. Tumačila je mnoge sporedne uloge na filmu u ostvarenjima "Pas koji je voleo vozove“, "Variola vera“, "Balkan ekspres“, "Narodni poslanik“, "Profesionalac“...), i u televizijskim serijama. Igrala je i na drugim vojvođanskim scenama. U Beogradu je nastupala u Pozorištu na Terazijama i u pozorištu Atelje 212.

Katica Želi je sahranjena na Novom groblju.







(Telegraf, MONDO)