Ajkula napala i teško povrijedila ženu koja je plivala blizu ostrva na Bahamima.

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Kod ostrva na Bahamima je ajkula napala i teško povrijedila ženu (37) koja je avionom hitno morala da bude transportovana u bolnicu, piše "ABC News". U pitanju je žena z Austrije koja je zadobila teške povrede.

Ženu je ajkula napala na oko 5,6 kilometara od obale ostrva Bimini dok je plivala sa delfinima tokom izleta. Ima teške povrede desnog članka i prevezena je avionom hitno na ostrvo Nju Providens u bolnicu.

Riječ je o najvećem i najmnogoljudnijem ostrvu na Bahamima.

Zasad nije poznato o kojoj vrsti ajkule je riječ. Istraga je u toku.