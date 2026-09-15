Ajkula napala i teško povrijedila ženu koja je plivala blizu ostrva na Bahamima.
Kod ostrva na Bahamima je ajkula napala i teško povrijedila ženu (37) koja je avionom hitno morala da bude transportovana u bolnicu, piše "ABC News". U pitanju je žena z Austrije koja je zadobila teške povrede.
Ženu je ajkula napala na oko 5,6 kilometara od obale ostrva Bimini dok je plivala sa delfinima tokom izleta. Ima teške povrede desnog članka i prevezena je avionom hitno na ostrvo Nju Providens u bolnicu.
Riječ je o najvećem i najmnogoljudnijem ostrvu na Bahamima.
Zasad nije poznato o kojoj vrsti ajkule je riječ. Istraga je u toku.
A 37-year-old woman from Austria reportedly suffered injuries after being attacked by a shark while swimming off the coast of an island of the Bahamas, according to police.https://t.co/TiDp0eG16e— ABC News (@ABC)September 15, 2026