Nepoznati dron se srušio na kilometar od njemačke vojne baze u Vunstorfu.

Izvor: Profimedia

Nepoznati dron pao je danas kod vojne baze u Njemačkoj u Vunstorfu, prenosi "The new Voice of Ukraine". Bespilotna letjelica je pronađena kod jezera Stejnhude, u dijelu zemlje koji nije naseljen.

Lokacija pada drona je udaljena tačno jedan kilometar od njemačke vojne baze u Vunstorfu. Zasad nije poznato šta se tačno dogodilo i kome je pripadao dron koji se srušio pod zasad nepoznatim okolnostima.

A drone crashed just one kilometer from a German military airbase



The wreckage was found in Lower Saxony, east of Lake Steinhuder Meer. Nearby is Wunstorf Air Base, one of the Bundeswehr’s key hubs for military transport aviation.



Police are searching the area for additional…pic.twitter.com/jHIm0iKA92 — NEXTA (@nexta_tv)September 15, 2026

Policija je saopštila da nema opasnosti po lokalno stanovništvo. Nezvanično, sumnja se da je u pitanju nastavak hibridnog "rata" sa Rusijom, naročito usred vrlo loših diplomatskih odnosa Njemačke i Rusije zbog pokušaja sabotaže na aerodromu u Lajpcigu 4. avgusta ove godine kada su pronađena dva drona sa eksplozivom kod ukrajinskog teretnog aviona.