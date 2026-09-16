MAJDA BOŽOVIĆ, GLAS KOJI OBEĆAVA: OTKRILA DETALJE O MUZIČKIM PLANOVIMA (VIDEO)

Majda Božović je djevojka koja je zakoračila u muzički svijet veoma uspješno, iza sebe ima tri pjesme, a saznali smo o njenim budućim planovima i nastupima

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Razgovarali smo sa Majdom Božović, prošlogodišnjom dobitnicom trećeg mjesta na festivalu Biser Jadrana gdje je nastupala sa svojom pjesmom "Nemam razloga za to", kao i učesnicom Montesonga na kome se predstavila sa pjesmom "Ipak smo ljudi".

Majda nam je otkrila da li je ova sezona, koja je obilježila njen početak kada su svirke u pitanju, bila izazovna.

Svoj muzički put krenula je da gradi još od ranije, kada je bila dio škole pjevanja "D-moll" i rekla nam je ko ju je ohrabrio da izađe iz zone komfora i počne ozbiljnije da se bavi muzikom.

Takođe istakla je koju vrstu muzike najviše voli da pjeva na nastupima i kako njeno okruženje reaguje na dosadašnje uspjehe.

Majdu ćemo uskoro vidjeti na bini "Street food" festivala, a gdje ćemo još moći da je slušamo i koji su njeni dalji planovi pogledajte u videu.

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