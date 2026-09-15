Jedan od najboljih fudbalera svih vremena Kristijano Ronaldo bio je izuzetno ljut posle meča Al Tavuna i Al Hilala, a razlog je ponašanje navijača na tom susretu

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Uvrede sa tribina nisu rijetkost, ali često umiju da pređu granice kulture. Takva situacija dogodila se na meču Al Tavuna i Al Hilala, pa je reagovao čak i Kristijano Ronaldo. Fudbalski savez Saudijske Arabije, kao i Pro liga, pokrenuli su istragu protiv navijača odgovornih za morbidne uvrede sa tribina.

Navijači su otišli toliko daleko da su portugalskog reprezentativca Rubena Nevesa sa tribina provocirali "Žota, Žota, Žota", aludirajući na tragično stradalog fudbalera Dijoga Žotu. Saobraćajna nesreća koja se dogodila prošlog ljeta 2025, potresla je fudbalsku publiku širom sveta, ali izgleda ne i one u Saudijskoj Arabiji.

Vidi opis Ronaldo bijesan kao nikad dosad: Morbidne uvrede na račun Žote ga opasno naljutile, odmah se oglasio Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN Press Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: MN Press Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: MN Press Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: MN Press Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: MN Press Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: MN Press Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: MN Press Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: MN Press Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: MN Press Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: MN Press Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: MN Press Br. slika: 11 11 / 11

Neves je emotivno reagovao zbog poteza navijača. Ironično je aplaudirao grupici koja je sramno skandirala, a onda je prstom pokazao ka nebu, pa ka njima, pokušavajući da im stavi do znanja "kako ih gleda".

Uslijedila je brza reakcija

Potez navijača nije samo u medijima i na društvenim mrežama okarakterisan kao sraman, već je protiv učesnika pokrenuta i istraga. Al-Hilal je podnio zvaničnu žalbu, dok je Al-Tavun obećao saradnju u procesu. Osude za ponašanje publike stigle su i od strane Fudbalskog saveza Saudijske Arabije, kao i same Lige.

"Ličnih tragedija koje se koriste sa ciljem vrijeđanja, ponižavanja ili provociranja apsolutno su neprihvatljivo ponašanje koje nema i nikada neće imati mjesta u saudijskom fudbalu. Potvrđujemo da su nadležne disciplinske komisije već identifikovale sporno ponašanje pojedinaca sa tribina i da će u najkraćem roku preduzeti sve neophodne mjere, strogo u skladu sa važećim propisima i procedurama", navodi se u saopštenju.

Oglasio se i Ronaldo

Legendarni Kristijano Ronaldo nije ostao imun na prozivke. Jedan od najboljih fudbalera svih vremena bio je direktan i tražio je da se navijači koji su skandirali ime njegovog prijatelja najstrože kazne - u ovom slučaju doživotnim izbacivanjem sa stadiona, s obzirom na prikazano ponašanje, koje nije u granicama fudbala.

"Liga mora pod hitno da reaguje i drakonski kazni ovakvo ponašanje navijača. Ovo što smo čuli i vidjeli više nema apsolutno nikakve veze sa fudbalom i u ovom sportu moraju postojati jasne granice koje se ne prelaze. Ljudima koji su u stanju da se ovako ponašaju i skandiraju ovakve stvari, nikada više ne bi smjelo da se dozvoli da uđu na bilo koji stadion", rekao je Kristijano Ronaldo.

Pogledajte situaciju koja je naljutila Ronalda i ostatak svijeta: