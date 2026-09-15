Ekipa filma "Kengur se vraća kući" okupila se na premijeri za medije, bez Jelisavete Orašanin.

Izvor: MONDO, Stefan Stojanović

Ekipa filma "Kengur se vraća kući" pojavila se na medijskoj premijeri u MTS dvorani, gdje su se našli reditelj Miroslav Momčilović, glavni glumac Andrija Kuzmanović, Ivana Dudić, Čiama Atuanga i Miljan Davidović. Iako su mnogi očekivali da će se među njima biti i glumica Jelisaveta Orašanin, ona je odlučila da se ne pojavljuje pred medijima.

Pogledajte dolazak glumaca na konferenciju za medije:

@mondo.zabava Ekipa filma “Kengur se vraća kući” stigla na konferenciju: Jelisaveta Orašanin se nije pojavila pred medijima 📽️: Mondo #mondo #mondoportal #mondozabava ♬ original sound - Mondo Zabava

Jelisaveta u filmu tumači lik Krdže, jedne od najboljih prijateljica Zorana Paunovića Kengura, ali ipak nije došla da premijerno odgleda ostvarenje, kao ni na konferenciju za medije.

Pogledajte fotografije ekipe filma "Kengur se vraća kući":

Vidi opis Jelisaveta Orašanin se nije pojavila na premijeri "Kengur se vraća kući": Šokirala potezom nakon skandala sa posterom Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO/Petar Aleksić Br. slika: 23 1 / 23 Izvor: MONDO/Petar Aleksić Br. slika: 23 2 / 23 Izvor: MONDO/Petar Aleksić Br. slika: 23 3 / 23 AD Izvor: MONDO/Petar Aleksić Br. slika: 23 4 / 23 Izvor: MONDO/Petar Aleksić Br. slika: 23 5 / 23 Izvor: MONDO/Petar Aleksić Br. slika: 23 6 / 23 AD Izvor: MONDO/Petar Aleksić Br. slika: 23 7 / 23 Izvor: MONDO/Petar Aleksić Br. slika: 23 8 / 23 Izvor: MONDO/Petar Aleksić Br. slika: 23 9 / 23 AD Izvor: MONDO/Petar Aleksić Br. slika: 23 10 / 23 Izvor: MONDO/Petar Aleksić Br. slika: 23 11 / 23 Izvor: MONDO/Petar Aleksić Br. slika: 23 12 / 23 AD Izvor: MONDO/Petar Aleksić Br. slika: 23 13 / 23 Izvor: MONDO/Petar Aleksić Br. slika: 23 14 / 23 Izvor: MONDO/Petar Aleksić Br. slika: 23 15 / 23 AD Izvor: MONDO/Petar Aleksić Br. slika: 23 16 / 23 Izvor: MONDO/Petar Aleksić Br. slika: 23 17 / 23 Izvor: MONDO/Petar Aleksić Br. slika: 23 18 / 23 AD Izvor: MONDO/Petar Aleksić Br. slika: 23 19 / 23 Izvor: MONDO/Petar Aleksić Br. slika: 23 20 / 23 Izvor: MONDO/Petar Aleksić Br. slika: 23 21 / 23 AD Izvor: MONDO/Petar Aleksić Br. slika: 23 22 / 23 Izvor: MONDO/Petar Aleksić Br. slika: 23 23 / 23

Nakon skandala zbog njenog izgleda na posteru filma, nakon čega je došlo do izmene dizajna, kao i spekulacija o njenom privatnom životu, pretpostavlja se da je glumica odlučila da se ne pojavljuje pred sedmom silom kako ne bi skretala fokus sa samog filma.

Pogledajte fotografije Jelisavete Orašanin sa snimanja:

Jelisaveta nam otkrila kako je izgledalo snimanje filma

Inače, Jelisaveta je nedavno iskreno govorila o radu na filmu "Kengur se vraća kući" za naš portal.

"Igram Krdžu, taksistkinju s Novog Beograda. Ona je 'ortak sa asfalta', trenira muay thai i taksira na crno oko stanice aerodroma. Izdržava bolesnu majku i snalazi se kako zna i umije. Prema strancima u taksiju nije baš najpoštenija, ali je kao prijatelj nevjerovatno odana. Kengur joj je najbolji prijatelj iz djetinjstva i neko u koga je nekada bila zaljubljena, ali je vremenom prihvatila da je njihova veza nešto drugo", rekla je Jelisaveta.

Pogledajte kako izgleda Jelisaveta Orašanin: