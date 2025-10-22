logo
Lijepe vijesti! Crnogorska pjevačica Tamara Vujačić izgovorila ,,DA" svom izabraniku

Lijepe vijesti! Crnogorska pjevačica Tamara Vujačić izgovorila ,,DA" svom izabraniku

Autor mondo.me
0

Tamara staje na ludi kamen

Vjerila se Tamara Vujačić Izvor: Instagram/tamara_vujacic/Screenshot

Emotivni video vjeridbe preplavio je ,,storije" i usijao društvene mreže.

Tamara Vujačić, nekadašnja članica grupe Dmoll, kasnije takmičarka u Zvezdama Granda i na kraju pobjednica show-a Slobe Radanovića ,,Pevaj sa mnom", sa kojim je snimila duet, staje na ludi kamen.

Kako saznajemo, njen izabranik je Marko Uskoković, sa kojim je već dugo u vezi. 

Izvor: Instagram/tamara_vujacic/Screenshot

Na snimku koji je Tamara podijelila na storiju, i fotografijama, vidi se trenutak vjeridbe, a pjevačica nije krila emocije i suze radosnice.

Oglasile su se i brojne kolege koje su čestitale paru uz poruke podrške i ljubavi.

