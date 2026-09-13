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Porodila se Nika Fehmiju, ćerka poznatog glumca Uliksa: Podijelila srećnu vest, Branka Petrić postala prabaka

Porodila se Nika Fehmiju, ćerka poznatog glumca Uliksa: Podijelila srećnu vest, Branka Petrić postala prabaka

Autor Marina Cvetković
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Nika Fehmiju, ćerka poznatog glumačkog para Snežane Bogdanović i Uliksa Fehmijua, porodila se. Ona je sada na Instagramu podijelila prvu sliku sa bebom.

Porodila se Nika Fehmiu Izvor: Instagram printscreen

Ćerka glumačkog para Snežane Bogdanović i Uliksa Fehmiua, Nika Fehmiu, ne voli medijski da se medijski eksponira, a sada je podijelila fotografiju iz porodičnog doma na kojoj se vide noge bebe čiji pol nije željela da otkriva.

- Dobro došlo kući malo naše - napisala je ona, a čestitke su se brzo nizale u komentarima.

Prekinula porodičnu tradiciju

Osim što ima poznate roditelje, Nika ima i poznatu baku i poznatog deku - Branku Petrić i Bekima Fehmijua.

Nika se poput svojih roditelja, a potom bake i deke nije oprobala kao glumica. Završila je međunarodne odnose i ljudska prava, ali radi u filmskoj industriji, piše scenarija i režira kratke filmove u Njujorku, a uz to je radila i kao modni fotograf i asistent urednika na više različitih projekata kako u Srbiji, tako i u Njujorku.

Pogledajte još njenih slika:

Tagovi

Nika Fehmiju Branka Petrić Snežana Bogdanović uliks fehmiju

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