Serije BCG vakcine čija je distribucija i primjena privremeno obustavljena u Hrvatskoj nikada nijesu bile u prometu u Crnoj Gori, saopšteno je iz crnogorskog Instituta za ljekove i medicinska sredstva (CInMED).

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

"Povodom saopštenja Hrvatske agencije za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) o privremenoj obustavi distribucije i primjene određenih serija BCG vakcine, Institut za ljekove i medicinska sredstva Crne Gore obavještava javnost da predmetne serije BCG vakcine nikada nijesu bile u prometu u Crnoj Gori. U Crnoj Gori se u svim zdravstvenim ustanovama trenutno koristi BCG vakcina proizvođača AJ Vaccines A/S iz Danske, za koju je Institut prvi put izdao dozvolu za uvoz u avgustu 2025. godine i koja se od tada kontinuirano uvozi u Crnu Goru", saopštili su, pišu Vijesti.

Kazali su da je BCG vakcina bugarskog proizvođača BB-NCIPD Ltd. posljednji put odobrena za uvoz u martu 2025. godine, pri čemu serije koje su tada odobrene za uvoz nijesu one koje su trenutno obuhvaćene mjerom privremene obustave distribucije i primjene u Hrvatskoj.

"U periodu od avgusta 2022. do avgusta 2025. godine, tokom kojeg je BCG vakcina bugarskog proizvođača bila u prometu u Crnoj Gori, Odjeljenju za farmakovigilancu Instituta nije prijavljena nijedna neželjena reakcija na ovu vakcinu", saopštili su.

Poručuju da CInMED kontinuirano prati bezbjednost svih ljekova koji se koriste u Crnoj Gori i, ukoliko se pojave nove informacije od značaja za njihovu bezbjednu primjenu, o tome blagovremeno informiše zdravstvene radnike i javnost.