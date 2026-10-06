Premijer Radev sazvao je sastanak zbog napada na trgovačke brodove u Crnom moru, dok se operacija spasavanja nastavlja.

Izvor: Daniel MIHAILESCU / AFP / Profimedia

Premijer Bugarske Rumen Radev sazvao je sastanak sa predstavnicima institucija zbog dva trgovačka broda pogođena dronovima u Isključivoj ekonomskoj zoni Bugarske u Crnom moru. Prije početka razgovora, predsjednik vlade je dao izjavu.

Prema njegovim riječima, prvi napadnuti brod, koji je plovio pod zastavom Togoa, potonuo je. Za sada nema informacija o ljudima na njemu i posada se i dalje vodi kao nestala. U vrijeme incidenta u toj oblasti se nalazio brod DIOSCURIA, koji plovi pod bugarskom zastavom. Njegova posada je videjla eksploziju prvog broda i odmah se uputila ka mjestu događaja, piše Nova.

Međutim, po dolasku, mornari su pronašli prevrnuti čamac, tri prevrnuta spasilačka splava i prsluke za spasavanje, ali ne i ljude.

"Za sada nema pronađenih ljudi sa prvog broda. Posada je nestala", saopštio je Radev. Operacija spasavanja i potraga se nastavljaju. Prema njegovim riječima, u operaciju su uključena najbrža sredstva kojima raspolažu Ratno vazduhoplovstvo i Ratna mornarica.

Drugi napadnuti brod takođe je pretrpio oštećenja, a na njemu je izbio požar. Međutim, njegova posada je uspjela da se evakuiše.

Bugarski brod DIOSCURIA stigao je i do njega i uključio se u spasavanje mornara. Dvije osobe iz posade su povrijeđene. Jedna ima opekotine, dok je druga zadobila povredu glave. Njih je preuzeo brzi čamac Ratne mornarice i transportuju se ka luci Varna.

Prema riječima premijera, medicinski timovi Ratne mornarice u Varni su mobilisani i spremni da odmah pruže neophodnu pomoć povrijeđenima.

Preostalih 16 članova posade transportuje se graničnim patrolnim čamcem. Ukupno se na drugom brodu nalazilo 18 osoba – 11 turskih i 7 indijskih državljana.

"Možemo reći da su ljudi spaseni", istakao je predsjednik vlade.

Premijer je ovaj događaj ocijenio kao grubo kršenje međunarodnog prava.

"Apsolutno nedopustiv napad u bugarskoj Isključivoj ekonomskoj zoni. Apsolutno grubo gaženje međunarodnog prava", izjavio je Radev.

Prema njegovom mišljenju, ovakvi napadi stvaraju sve ozbiljnije rizike za plovidbu u Crnom moru. Oni takođe dovode do povećanja troškova osiguranja i dodatno otežavaju pomorski transport.

Prema informacijama bugarskih vlasti, drugi napadnuti brod je prevozio pšenicu i kretao se ka jugu. Potonuli brod je plovio ka sjeveru, ali za sada nema informacija o tome kakav je teret prevozio.

"Rat se proširuje"

Radev je povezao incident sa nastavkom širenja ratnih dejstava i upozorio na opasnost da konflikt zahvati sve veću teritoriju.

"Kao što sam već odavno izjavio o ovom ratu – ako mu se ne stane na put na vrijeme, on će nastaviti da širi svoj prostorni obuhvat i da povećava rizik čak i od globalnog konflikta", izjavio je premijer.

Prema njegovim riječima, rat se rasplamsava, a pravila međunarodnog prava se sve češće krše.

"Napadaju se civilni pomorski brodovi. To je apsolutno nedopustivo", naglasio je on.

Bugarska prati i brod koji pluta bez kontrole

Premijer je saopštio i o drugom rizičnom brodu u Crnom moru koji bugarske vlasti posmatraju. Riječ je o brodu pogođenom još u avgustu, koji trenutno pluta bez posade i sa otkazalim sistemom za upravljanje. Prije dva dana nad njim su preletjeli avioni bugarskog Ratnog vazduhoplovstva.

Vlasti prate njegovo kretanje i ispituju da li postoji opasnost da brod uđe u bugarske teritorijalne vode ili da se uputi ka obali. „Ako na bilo koji način nastavi da se kreće ka našoj obali, potpuno smo spremni da djelujemo“, izjavio je Radev.

U pripravnosti su Pomorska administracija, Ratno vazduhoplovstvo i Snage za specijalne operacije.

"Ni na koji način nećemo dozvoliti da bugarska obala bude ugrožena brodovima koji plutaju bez kontrole", bio je izričit predsjednik vlade.

Prati se i eventualno zagađenje

Uporedo sa operacijom spasavanja, vrši se izviđanje zbog eventualnog izlivanja i zagađenja morske sredine kao posledice napada i potonuća jednog od brodova. Radev je naglasio da glavni prioritet za Bugarsku u ovom trenutku ostaje spasavanje ljudskih života.

Kao država odgovorna za potragu i spasavanje u odgovarajućoj oblasti, Bugarska je dužna da sprovodi vanredno-spasilačke operacije bez obzira na nacionalnost ljudi koji se nalaze na brodovima u opasnosti.

Operacijom rukovodi Pomorski spasilački koordinacioni centar u Varni i ona se i dalje nastavlja.

Na sastanku koji je sazvao premijer učestvuju predstavnici ministarstava odbrane, unutrašnjih poslova, saobraćaja, zaštite životne sredine i voda, predsjedničke institucije i bezbjednosnih službi.

Ministar odbrane Dimitar Stojanov saopštio je da su dvojicu povređenih mornara sa drugog napadnutog broda već preuzeli pripadnici vojnog katera i da se oni transportuju ka Varni. Brod se nalazi na oko 13 morskih milja od obale.

Očekuje se da povrijeđene preuzmu medicinski timovi Vojnomedicinske akademije u Varni. Jedan od njih ima opekotine, dok drugi ima povredu glave.

Uporedo s tim, dva helikoptera iz avio-baze Krumovo upućena su ka formaciji Ratne mornarice. Cilj je da se u njih ukrcaju spasioci koji bi po potrebi bili poslati dalje na otvoreno more.

U operaciju se uključuje i avion Su-25, koji treba da izvrši izviđanje iz vazduha iznad te oblasti. Prema riječima ministra odbrane, karakteristike ovog aviona omogućavaju mu da leti manjom brzinom, što će omogućiti detaljan pregled morske akvatorije u potrazi za preživjelima.

"Uradićemo sve što je u našoj moći da pretražimo cijelu oblast i, ukoliko bude moguće, spasemo preživjele članove posade sa prvog broda", izjavio je Stojanov.

Meteorološki uslovi u toj oblasti omogućavaju sprovođenje obimne operacije potrage.

Podsjećamo da je, prema preliminarnim informacijama, ovo prvi napad na trgovačke brodove u Isključivoj ekonomskoj zoni Bugarske. Nakon udara istočno od rta Sveti Atanas i grada Bjala, započela je obimna operacija spasavanja.