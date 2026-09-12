Igor Kojić prvi put u javnosti sa trudnom djevojkom: Nikolini se već nazire stomak, otkrili i kako su se upoznali

Igor Kojić pojavio se prvi put u javnosti sa svojom trudnom izabranicom, lijepom brinetom na Kebinom koncertu na Tašmajdanu.

Izvor: Kurir

Igor Kojić došao je na koncert svog oca Dragana Kojića Kebe kako bi upotpunio noć za pamćenje. Na muzički spektakl nije stigao sam, sa njim se pojavila i trudna djevojka Nikolina Šaponja koja je od Igora mlađa 12 godina.

Oni su stigli vidno raspoloženi, a trudnica je blistala. Igor je izdvojio par minuta da popriča sa okupljenim medijima.

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"Bilo je baš emotivno"

"Nikad se ne zna, možda i ja izađem na binu", rekao je Igor na samom početku.

"Nisam davao sugestije, mada je kod nas u kući uvijek neka kreativna rasprava, tako da smo se dogovorili da sve bude u duhu dobrog provoda, a njegova je svakako bila finalna", priča o tome kako su planirali koncert, pa otkriva kako je pjevač reagovao kada je saznao da će postati deka.

"Bio je jako srećan, šta drugo može reći", tvrdi pa objelodanjuje kako se on osećao.

"Nisam se uplašio, samo sam se radovao i veselio, najbitnije od svega je da su lijepe vijesti, a to je divna vijest", rekao je, a Nikolina se ubacila: "Bilo je baš emotivno".

Kako su se upoznali?

Igor je zagolicao maštu o tome kako su se Nikolina i on upoznali.

"To je duga priča i baš se davno desilo, nekom drugom prilikom ću ispričati. Bili smo prvo drugari, baš kao što uvijek tako i kreće, svakako sada smo presrećni", kaže i za kraj otkriva da mu nije bitno kog će pola biti beba.

"Neka je samo živo i zdravo, baš kao što kaže naš narod, to je najbitnije i da da Bog da sve bude kako treba".

Zaljubio se posle razvoda

Igor je ljubav sa Nikolinom pronašao nakon razvoda od Sofije Dačić, sa kojom je bio u braku svega nekoliko mjeseci. Njihovu vezu u početku su držali daleko od očiju javnosti, ali su vremenom prestali da kriju emocije i sve češće na društvenim mrežama dijele zajedničke trenutke. Javnosti su se prvi put zajedno predstavili na koncertu kod pjevača, kada se Igor pojavio sa lijepom brinetom koja je odmah privukla pažnju.

Još slika Igora i Nikoline prnađite u galeriji:

(Kurir / MONDO)