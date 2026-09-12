Voditeljka Dnevnika igra oko šipke: Izgleda brutalno i u šestoj deceniji (Foto)

Kako Tanja Ranđenović ističe, ovaj vid treninga razvija ženstvenost, snagu i pravilno držanje, pružajući osećaj opuštanja i mira uz adekvatnu muziku

Izvor: Pink screenshot

Voditeljka "Dnevnika" na televiziji Pink, Tanja Rađenović, ušla je u šestu deceniju života, a u slobodno vreme bavi se plesom oko šipke. Kako sama ističe, ovaj vid treninga razvija ženstvenost, snagu i pravilno držanje, pružajući osećaj opuštanja i mira uz adekvatnu muziku. Tanja objašnjava da je poenta kontrolisati svaki mišić tela i poručuje da ovaj hobi ne bi trebalo banalizovati.

Pogledajte izdanje Tanje Rađenović tokom Dnevnika:

"Sve da je i vrtenje oko šipke, ako to banalizujemo na taj način, zašto bi to bilo sramotno? Svakom dušebrižniku bih poželela da pokuša, da proba! Da vidi da li može", poručila je voditeljka.

Pogledajte voditeljku kako trenira:

Pored neobičnog hobija, Tanja uživa u porodičnom životu sa suprugom Petrom i ćerkama Teodorom i Anđelom u temeljno renoviranoj kući. Kada su se uselili, objekat je bio trošan, u sivoj fazi, sa nezavršenim spratom, dok se na mestu današnje Petrove radionice nalazila obična šupa, a dvorište je bilo puno betona i blata.

Živi u vili sa mužem

Par je postepeno uredio dom i pretvorio ga u oazu mira blizu centra grada. U unutrašnjosti doma, u kuhinji preovlađuje tamno crvena boja, dok je odmaralište na stepeništu ukrašeno policom sa vinskim flašama i posudama za voće.

Voditeljka i njen suprug Petar izuzetno vode računa o fizičkoj formi. Petar je veoma mišićav, što se vidi i na fotografijama sa letovanja koje voditeljka objavljuje na svom Instagram profilu. Inače, par se upoznao na veoma specifičan način, a venčali su se godinu dana nakon prvog susreta.

Inače, Tanja je jednom prilikom doživela šok usred emisije kada je na prompteru pročitala da joj je preminuo prijatelj.

(Blic/MONDO)