Real Madrid misli da je sve zavšio oko Erlinga Halanda, dok Mančester siti tvrdi da Florentino Perez nema pravo da ga kupi. Krenulo je natezanje oko potpisa napadača.

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Real Madrid je prvo doveo Kilijana Mbapea, zatim je osigurao potpis Jana Diomandea, a sada prema navodima stranih medija i za sljedeće ljeto Florentino Perez ima velike planove. Navodno je sve već dogovorio oko dolaska Erlinga Halanda u Madrid.Još iz vremena kada je nastupao za Borusiju iz Dortmunda počele su priče da Real i Florentino žele Norvežanina, a sada je Hose Feliks Dijaz najavio da će od naredne sezone sezone korpulentni napadač zaigrati u Madridu.

Navodno je Erling Haland u svoj ugovor sa Mančester sitijem stavio izlaznu klauzulu i da će zbog toga Real Madrid moći da ga otkupi, jer inače nema namjeru Siti da ga prodaje.

Ipak problem je što sada navodno Mančester siti tvrdi da ta klauzula ne postoji u ugovoru. To može da iskomplikuje situaciju i vidjećemo kako će se situacija odviti.

A gdje bi igrao Holand?

To je veliko pitanje. Kilijan Mbape je došao u Real sa jasnom namjerom da igra na mjestu napadača, a ne lijevog krila, gdje već ima Real Vinisijusa, Rodriga i Diomandea. Da li bi možda Žoze Murinjo prešao u neki sistem sa dva napadača ili će možda zaista Mbape na krilo, vidjećemo ako dođe do transfera.

(MONDO)