Real Madrid misli da je sve zavšio oko Erlinga Halanda, dok Mančester siti tvrdi da Florentino Perez nema pravo da ga kupi. Krenulo je natezanje oko potpisa napadača.
Real Madrid je prvo doveo Kilijana Mbapea, zatim je osigurao potpis Jana Diomandea, a sada prema navodima stranih medija i za sljedeće ljeto Florentino Perez ima velike planove. Navodno je sve već dogovorio oko dolaska Erlinga Halanda u Madrid.Još iz vremena kada je nastupao za Borusiju iz Dortmunda počele su priče da Real i Florentino žele Norvežanina, a sada je Hose Feliks Dijaz najavio da će od naredne sezone sezone korpulentni napadač zaigrati u Madridu.
Navodno je Erling Haland u svoj ugovor sa Mančester sitijem stavio izlaznu klauzulu i da će zbog toga Real Madrid moći da ga otkupi, jer inače nema namjeru Siti da ga prodaje.
Ipak problem je što sada navodno Mančester siti tvrdi da ta klauzula ne postoji u ugovoru. To može da iskomplikuje situaciju i vidjećemo kako će se situacija odviti.
A gdje bi igrao Holand?
To je veliko pitanje. Kilijan Mbape je došao u Real sa jasnom namjerom da igra na mjestu napadača, a ne lijevog krila, gdje već ima Real Vinisijusa, Rodriga i Diomandea. Da li bi možda Žoze Murinjo prešao u neki sistem sa dva napadača ili će možda zaista Mbape na krilo, vidjećemo ako dođe do transfera.
(MONDO)