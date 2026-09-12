"Zaboraviću da čitam na srpskom": Jelena Đoković napravila haos na mrežama, Sloboda Mićalović odmah reagovala

Nakon objave Jelene Đoković na njenom Instagram profilu, reagovala je poznata glumica Sloboda Mićalović

Izvor: John Walton / PA Images / Profimedia

Supruga najboljeg tenisera svih vremena, Jelena Đoković, veoma je aktivna na društvenim mrežama gde sa svojim pratiocima redovno objavljuje trenutke iz poslovnog, ali i privatnog života. Ipak, njena najnovija objava na Instagramu izazvala je pravu lavinu reakcija, a jedan detalj iz opisa posebno je privukao pažnju javnosti.

Jelena, koja zbog Novakovih turnira i brojnih obaveza veći deo godine provodi u inostranstvu komunicirajući na stranim jezicima, sada je otkrila kako održava kontakt sa maternjim jezikom.

Kao što se može vidjeti na fotografiji, Novakova supruga pozira u opuštenom, ležernom izdanju u kafiću, sa kačketom na glavi i naočarima za sunce, dok u rukama drži prilično obimnu knjigu sa bijelim koricama. Kako je sama duhovito priznala, upravo joj je ta knjiga pravila društvo tokom cijelog ljeta kako ne bi "zaboravila da čita na srpskom", a razlog koji je navela nasmijao je mnoge njene pratioce.

"Ovom svijetu fali džentlmena"

Jelena je u opisu fotografije podijelila svoje impresije, a mi vam u cjelosti prenosimo šta je napisala:

"Knjiga koju sam ovog ljeta vukla svuda sa sobom. Da ne zaboravim da čitam i na srpskom i da imam nešto uz sebe što me neće učiniti potpuno asocijalnom kao romantične knjige. Predivno napisana. Jedna od onih koje se podvlače. A Grof Rostov... Podsjetio me koliko ovom svijetu nedostaje džentlmena. Dostojanstvo, humor, dobrota i karakter čak i kada ti život oduzme skoro sve što si do tada mislio da je vrijedno. Topla preporuka."

Jelena je ovu objavu namijenila i svojim stranim fanovima, pa je dio toga napisala i na engleskom jeziku.

Da je objava pun pogodak svjedoči i činjenica da je za kratko vrijeme prikupila hiljade lajkova, a među prvima ju je "srce" ostavila i naša poznata glumica Sloboda Mićalović.

Pogledajte fotografije jedne od naših najlepših glumica:

"Pričam engleski, francuski i italijanski.Čitam 50 knjiga godišnje, ne uživam u audio – knjigama, volim da čitam, volim stranice… Moram da priznam da mnogo više čitam na engleskom jeziku. Veliki sam fan Harija Potera. Nadam se da ću u budućnosti imati prilike da naučim još jezika, to je uvijek korisna stvar", poručila je Jelena jednom prilikom.

Inače, Novak i Jelena Đoković su kupili vilu u Španiji koja vredi preko 11 miliona eura.

(Blic/MONDO)