Vrijednost vozila iznosi 180.774 eura, a biće raspodijeljena za jedinice Zavoda za hitnu medicinsku pomoć u Podgorici, Kotoru i Ulcinju.

Izvor: Mediabiro

Zavod za hitnu medicinsku pomoć Crne Gore dobio je tri nova sanitetska vozila sa kompletnom medicinskom opremom, obezbijeđena u okviru projekta IPA Race 2.



"U hitnoj medicini svaka sekunda je važna, jer svaka sekunda može značiti razliku između života i smrti. Ova nova vozila zajedno sa bolje obučenim osobljem i unaprijeđenom koordinacijom pomoći će službama hitne medicinske pomoći da brže odgovore na hitne slučajevi i spasu više života. Kada razmišljamo o pomoći Evropske unije, obično razmišljamo o velikim projektima, o auto putevima, željeznicama... Međutim, važno je ne zaboraviti da Evropska unija podržava Crnu Goru i kroz veliki broj manjih projekata, koji, kao u današnjem slučaju, spašavaju živote, ali u svakom slučaju unapređuju i kvalitet života građana. Iskreno se nadam da ovo vozilo nikad neće morati da dođe po bilo koga od nas, ali ako se to ipak dogodi, možete biti sigurni da ćete dobiti brzu i kvalitetnu hitnu medicinsku pomoć,“ rekao je zamjenik šefa Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori Rikardo Seri.

Ministar zdravlja Vojislav Šimun istakao je da je ovo još jedan značajan korak kojim nastoje da upodobe crnogorsko zdravstvo sa EU standardima.

"Jedan od prvih koraka ove administracije je upravo bilo članstvo Crne Gore u EU for Health sistem, koji omogućava crpljenje fondova i projekata iz EU, iako nismo zvanično članica EU. Tako da smo do sada imali već nekoliko uspješnih projekata i grantova direktnih u okviru pomenutog projekta. Danas svjedočimo još jednom uspješno zaokruženom projektu zvanom IPA RACE 2, koji je ukupne vrijednosti od oko 650.000 eura i koji nam je omogućio značajnu podršku za hitnu medicinsku pomoć. Dobili smo tri ambulantna vozila, koja će biti raspodijeljena za jedinice u Podgorici, Kotoru i Ulcinju i značajno pojačati aktivnosti i kvalitet pružanja hitne medicinske usluge u tim opštinama. Posebno bih naglasio da smo, osim ova tri ambulantna vozila, u okviru pomenutog projekta dobili opremu i za telemedicinu na licu mjesta. Osim toga dobili smo opremu za implementiranje norveškog indeksa prijema kućnih posjeta, defibrilatore i brojne druge pogodnosti koje će značajno modernizovati uslugu urgentne medicine u Crnoj Gori i, između ostalog, podići nivo kvaliteta zdravstvene zaštite za naše građane", rekao je Šimun.

Ministarka evropskih poslova, Maida Gorčević napomenula je da je ovo samo jedan od vidova podrške koju Evropska unija pruža Crnoj Gori, te da će takva saradnja biti intenzivirana i u narednom periodu.

"Ovo je jedan dobar znak podrške, ne samo kada govorimo o pregovaračkim poglavljima, o ispunjavanju obaveza na evropskom putu, nego i povlačenju finansijskih sredstava kojima Evropska unija pomaže Crnu Goru. Već sada se vide određeni benefiti kada govorimo o pružanju određenih medicinskih usluga, o ulaganju u opremu, ali na kraju krajeva i povezivanju i ulaganju u naš zdravstveni sistem. Što se tiče podrške Evropske unije u narednom periodu biće veliki broj projekata, kako kroz prekograničnu saradnju, tako i kroz IPA projekte, kako bi upravo te benefite članstva prije punopravnog članstva Evropske unije naši građani uvidjeli sada. Dakle, ulagaćemo ne samo u zdravstveni sistem, ulagaćemo u naše škole i obrazovanje, ali i apsolutno sve druge sfere koje su nama izuzetno važne u ovoj pretpristupnoj fazi. Što se tiče Crne Gore, zaista nekako koračamo vrlo odlučno tom evropskom stazom i vjerujem da ćemo u narednom periodu povlačiti što veći broj sredstava, kako bi građani bili što zadovoljniji,“ saopštila je Gorčević.

Direktor Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Crne Gore Vuk Niković je ukazao na značajne benefite koje uz tri nova sanitetska vozila dobijaju završetkom IPA Race 2 projekta.

"Zavod za hitno medicinsku pomoć je u zadnjih pet godina iz evropskih projekata povukao preko 1.100.000 eura. Ovo je treći evropski projekat koji se uspješno završava. I pored nabavke tri vozila, nabavili smo i hardversku i softversku opremu za telemedicinu, crnogorski protokol prijema kućnih posjeta i umrežili smo sve aparate u programskom području. Iz sopstvenih sredstava ćemo pokriti cijelu teritoriju Crne Gore, tako da ćemo po prvi put u istoriji, osim snimanja broja 124, imati protokol prijema kućnih posjeta za sve opštine u Crnoj Gore, imaćemo telemedicinu i imaćemo umrežene sve aparate. Ovo je veoma značajno za Crnu Goru, iz razloga zato što se nalazimo u pretpristupnim pregovorima s Evropskom unijom i svi evropski projekti se koriste u cilju podizanja standarda i unapređenja urgentne medicine, jer kako težimo Evropskoj uniji i kako smo turistička destinacija, postoji velika potreba da svoje, kako ljudske, tako i tehničke resurse prilagodimo standardima Evropske unije. U toku je četvrti projekat, tako da se nadam da ćemo u narednom periodu izgradnjom nove zgrade hitne medicinske pomoći u Podgorici, imati apsolutno uređen sistem urgentne medicine i da ćemo u budućnosti biti adekvatni partneri u Evropskoj uniji,“ kazao je Niković.

Projekat IPA RACE 2, vrijedan 648.240,98 eura, realizuje se u okviru prekograničnog programa Interreg IPA CBC Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora, uz finansijsku podršku Evropske unije.

Kroz projekat Ipa Race 2 realizovane su i edukacije iz osnovnog i naprednog održavanja života za medicinske radnike Zavoda, kao i za pripadnike Uprave policije, Službe zaštite i spašavanja, Vojske Crne Gore i Ministarstva unutrašnjih poslova, čime su dodatno ojačani kapaciteti službi koje prve reaguju u hitnim situacijama.

"U hitnoj medicini svaka sekunda je važna, jer svaka sekunda može značiti razliku između života i smrti. Ova nova vozila zajedno sa bolje obučenim osobljem i unaprijeđenom koordinacijom pomoći će službama hitne medicinske pomoći da brže odgovore na hitne slučajevi i spasu više života. Kada razmišljamo o pomoći Evropske unije, obično razmišljamo o velikim projektima, o auto putevima, željeznicama... Međutim, važno je ne zaboraviti da Evropska unija podržava Crnu Goru i kroz veliki broj manjih projekata, koji, kao u današnjem slučaju, spašavaju živote, ali u svakom slučaju unapređuju i kvalitet života građana. Iskreno se nadam da ovo vozilo nikad neće morati da dođe po bilo koga od nas, ali ako se to ipak dogodi, možete biti sigurni da ćete dobiti brzu i kvalitetnu hitnu medicinsku pomoć,“ rekao je zamjenik šefa Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori Rikardo Seri.