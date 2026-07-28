Počinju radovi na rekonstrukciji Ulice slobode od Hercegovačke ulice do Bulevara Svetog Petra Cetinjskog, najavljeno je iz Glavnog grada u objavi na društvenim mrežama.

Izvor: Facebook/Glavni grad Podgorica/Screenshot

Kako su naveli na Facebook objavi, radovi će se izvoditi na dionici dugoj 390 metara, i to fazno.

“Ova faza obuhvata potez od raskrsnice sa Hercegovačkom ulicom do raskrsnice sa Ulicom Novaka Miloševa”, saopštili su iz Glavnog grada.

Projektom je, kako pišu, predviđeno popločavanje postojećeg kolovoza granitnim prizmama.

“Postojeća javna rasvjeta biće zamijenjena novom. Izvođač radova je konzorcijum Geo Tin MNE d.o.o. i Asfalt-Beton Gradnja. Vrijednost ugovora iznosi 1.085.362,93 € sa PDV-om, a rok za završetak radova je 120 kalendarskih dana od dana uvođenja izvođača u posao”, zaključili su iz Glavnog grada.