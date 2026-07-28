YouTube je predstavio nove alate koji olakšavaju pravljenje thumbnailova, uključujući mogućnost dodavanja custom sličica za Shorts i AI funkcije za generisanje vizuala. Cilj je brža izrada i veća vidljivost videa.

Izvor: Beata Zawrzel/NurPhoto/Shutterst / Shutterstock Editorial / Profimedia

YouTube je predstavio nove funkcije koje bi kreatorima trebalo značajno da olakšaju pravljenje thumbnaila, jednog od ključnih elemenata za privlačenje publike.

Najveća novina je to što kreatori sada mogu da postavljaju custom thumbnail i za Shorts video sadržaj, što je do sada bila jedna od najtraženijih opcija. Ova funkcija za početak je dostupna partnerima u okviru YouTube Partner programa, ali se očekuje širenje na širi krug korisnika.

Pored toga, YouTube uvodi i dodatne opcije izbora thumbnaila za Shorts na desktopu, gdje kreatori mogu da biraju između nekoliko predloženih kadrova iz videa, slično kao što već postoji za duže formate.

Thumbnail uz pomoć "Ask Studio"

Jedna od najzanimljivijih novina je integracija AI alata u YouTube Studio. Kroz funkciju pod nazivom Ask Studio, kreatori sada mogu da generišu thumbnail uz pomoć vještačke inteligencije, dovoljno je da zatraže predlog, a alat kreira vizuel koji odgovara sadržaju videa.

Dodatno, moguće je naknadno prilagođavati elemente poput:

boja rasporeda teksta

sve kroz jednostavnu komunikaciju sa AI-jem. Ovaj sistem analizira sadržaj videa i predlaže thumbnail koji je tematski i vizuelno usklađen sa materijalom.

Fokus na brzinu i vidljivost

Iz YouTube-a poručuju da su ove promjene uvedene kako bi se:

ubrzao proces izrade thumbnaila smanjila potreba za dodatnim alatima i poboljšala vidljivost videa

Thumbnail je i dalje jedan od ključnih faktora za klikove, pa platforma sve više ulaže u alate koji kreatorima olakšavaju da dođu do publike.