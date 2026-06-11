Na današnji dan rođena je Adrijana Lima, koja je godinama unazad privlačila ogromnu pažnju javnosti zbog braka sa srpskim sportistom Markom Jarićem.

Izvor: BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Čuvena manekenka Adrijana Lima već nekoliko godina uživa u skladnom braku sa producentom Andreom Lemersom, iako je ljudi sa ovih prostora i dalje zovu "srpskom snajkom", doduše, bivšom.

Lima i Lemers vjenčali su se u tajnosti u decembru 2024. a manekenka je lijepe vijesti potvrdila jednostavnom objavom na svom Instagramu.

Izvor: Instagram/adrianalima

No, mnogima je tada provuklo pažnju to što se udala u bijelom, što ne bi bilo ništa čudno da na svom prvom vjenčanju nije odabrala crnu haljinu.

Lima nikada nije pokazala nijednu fotografiju sa tajne ceremonije sa Markom Jarićem sa kojim je kasnije dobila i dvije ćerke, ali je jednom prilikom otkrila u čemu mu je rekla sudbonosno "da".

Izvor: Nicolas GENIN

Ona je na venčanju nosila jednostavnu crnu haljinu, a svojevremeno su otkrili kako je došlo do toga da se umjesto velike svadbe odluče za manje vjenčanje.

"Htjeli smo da imamo veliko vjenčanje u Srbiji sa mojoj i njenom porodicom iz Brazila, ali smo shvatili da ne želimo da pravimo svadbu za druge ljude samo da bismo se pokazali", rekao je tada Marko.

"Shvatili smo da vjenčanje treba da bude privatno i da nas čini srećnima", dodao je košarkaš.

Vidi opis Kako je izgledala "nesuđena popadija" na vjenčanju sa Jarićem: Udala se u crnini, a za kuma uzela advokata Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Dara Kushner / INSTAR Images / Profimedia Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Carlos Diaz / INSTAR Images / Profimedia Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Bryan Bedder / Getty images / Profimedia Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Lisa O'Connor / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: Devan / INSTAR Images / Profimedia Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: PacificCoastNews.com / Pacific coast news / Profimedia Br. slika: 6 6 / 6 AD

Adrijana se tada nadovezala rekavši: "Nije bilo briga, samo on i ja. Bili smo tako uzbuđeni, željeli smo to i bili smo spremni".

Interesantno je da su im kumovi, odnosno, svjedoci na vjenčanju, bili advokati, a tog dana Adrijana je nosila jednostavnu kratku crnu haljinu.

Inače, zanimljivo je i da Adrijana Lima prije veze sa Markom nikada nije pomišljala na brak, a kako je priznala ranije, svojevremeno je željela i da se zamonaši, te je svuda nosila bibliju sa sobom.

Ipak, nakon kraha braka sa Markom i par usputnih veza, manekenka je sreću našla sa Lemersom, a činilo se da nije željela da riskira, te se ovog puta ipak odlučila za bijelo na svom vjenčanju: