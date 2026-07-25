Reper se nedavno oženio i postaće otac treći put, a iz prethodnog braka ima dva sina.

Izvor: MONDO / Matija Popović

Poznati bosanski reper Adnan Nikšić Sajfer (33) uskoro će dobiti treće dijete. Njegova supruga Lejla pojavila se sa njim na javnom događaju, gdje njen trudnički stomak nije mogao da prođe nezapaženo.

Sajfer, inače, iz prethodnog braka ima dva sina.

Sajfer i Lejla privukli su veliku pažnju na manifestaciji Balkan Boxing 9 u Sarajevu, koja je okupila brojne ljubitelje borilačkih sportova, ali i poznate ličnosti iz regiona.

Reper je na događaj stigao u društvu supruge, a mnogi su odmah primijetili da će njihova porodica uskoro postati bogatija za još jednog člana.

Vidi opis Sajfer čeka treće dijete: Vjenčao se drugi put u tajnosti, a ženi brani da izlazi posle 23 h i nosi helanke Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Printscreen Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Instagram/sajferofficial Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Facebook/Adnan Sajfer Sajfa Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Facebook/Adnan Sajfer Sajfa Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Instagram printscreen / sajferofficial Br. slika: 7 7 / 7

Snimci sa događaja brzo su se proširili društvenim mrežama, a budućim roditeljima stigle su brojne čestitke.

Ljubavna priča Sajfera i Lejle traje godinama

Nakon više od pet godina zajedničkog života, njih dvoje su nedavno svoju ljubav krunisali brakom, a sada ih očekuje još jedan veliki životni korak - dolazak bebe.

Lejla je godinama reperova najveća podrška, kako u privatnom, tako i u poslovnom životu.

Sajfer je više puta isticao da je upravo ona njegov oslonac, ali i osoba koja učestvuje u organizaciji njegovih poslovnih obaveza i kreativnih procesa.

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(Telegraf / MONDO)