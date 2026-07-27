Svakog ljeta ista rasprava: Kako da izaberete najslađu lubenicu?

Na društvenim mrežama se ponovo vodi rasprava kako izabrati najslađu lubenicu. Evo na koje znakove treba da obratite pažnju pažnju kada se nađete sljedeći put na pijaci.

Izvor: YouTube/Screenshot/Thaitrick

Čim stignu ljetne vrućine, na društvenim mrežama ponovo se otvori ista tema kako da izaberete lubenicu koja je zaista slatka. Jedni tvrde da je dovoljno da je kucnete, drugi gledaju žutu fleku, treći biraju onu koja je najteža, a komentari ispod ovakvih objava svake godine ponude gomilu iskustava i savjeta.

I dok mnogi vjeruju da je izbor dobre lubenice čista sreća, postoje određeni znakovi koji mogu da povećaju šanse da kući ponesete sočnu i slatku lubenicu.

1. Mat kora umjesto sjajne

Prva stvar na koju treba da obratite pažnju jeste izgled kore. Zrela lubenica uglavnom ima mat, odnosno blago voštanu površinu. Ako je kora izrazito sjajna, postoji mogućnost da plod nije dovoljno sazreo.

2. Obratite pažnju na žutu fleku

Jedan od najpoznatijih trikova odnosi se na takozvanu "poljsku fleku", a to je svjetliji deo na kojem je lubenica ležala na zemlji. Ako je ona puterasto žute boje, to znači da je plod imao dovoljno vremena da sazri na njivi. Bijela ili veoma svijetla fleka može da bude znak da je ubrana prerano.

3. Birajte onu koja djeluje teže

Ako dvije lubenice izgledaju približno isto, uzmite obe u ruke. Ona koja je teža za svoju veličinu najčešće sadrži više vode, pa je samim tim sočnija.

4. Peteljka može mnogo da otkrije

Ako je ostao deo peteljke, pogledajte kako izgleda. Suva i smeđa peteljka ukazuje na to da je lubenica ubrana kada je bila potpuno zrela. Ukoliko izgleda kao da je nasilno otkinuta ili je svježa i zelena, postoji mogućnost da nije stigla da sazri na biljci.

5. Oblik je takođe važan

Savjet je da birate lubenice pravilnog, zaobljenog oblika. One sa izraženim udubljenjima ili neravnomjerno razvijenim krajevima, koje su "duguljaste", uglavnom su bezukusne i nisu toliko slatke kao što su one koje su pravilnog i loptastog oblika.

6. Izražene šare su dobar znak

Tamne i jasno definisane pruge često ukazuju na dobro sazreo plod. Ako djeluju bledo ili nejasno, lubenica možda nije dostigla punu zrelost. Takođe, birajte one lubenice kod kojih su tamne pruge blizu jedna drugoj jer je to obično pokazatelj da je lubenica slatka.

Ipak, nijedan znak ne može da garantuje da je lubenica savršeno slatka, ali ako se i ovog ljeta nađete ispred gomile lubenica u marketu ili na pijaci, možda ipak vrijedi da izdvojite nekoliko minuta više. Šanse da pogodite onu pravu, biće znatno veće.