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"Napisao mi je najljepšu poruku u životu": Poznati pjevač se javio Karleuši, a evo šta je poručila njegovoj ženi

"Napisao mi je najljepšu poruku u životu": Poznati pjevač se javio Karleuši, a evo šta je poručila njegovoj ženi

Autor Ana Živančević
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Jelena Karleuša se zahvalila fanovima i kolegama na podršci nakon objavljivanja novih pjesama.

"Napisao mi je najljepšu poruku u životu": Poznati pjevač se javio Karleuši, a evo šta je poručila njegovoj ženi Izvor: Pink printscreen

Nakon objavljivanja novih pjesama, Jelena Karleuša se putem društvenih mreža obratila publici i zahvalila na mnoštvu pozitivnih reakcija. Pjevačica je posebno podvukla značaj podrške svojih kolega sa estrade.

Pogledajte kako je izgledala Jelena Karleuša kada je predstavila prvu pjesmu:

"Imam potrebu da se još jednom zahvalim svima vama na podršci. Mislim da niste ni svjesni koliko ste mi u ključnom momentu pomogli. Hvala i kolegama koji su lavovski podržali… i to im nikada neću zaboraviti", počela je Jelena.

"Posebno bih pomenula Đoleta Đoganija koji mi je napisao možda i najljepšu poruku koju sam dobila u životu. Hvala mu i hvala Vesni… Hvala svima."

Pogledajte fotografije Vesne i Đoleta Đoganija:

Kako je navela, izazovan period kroz koji je nedavno prošla donio joj je dragocjene životne lekcije.

"Ako me je išta naučio težak i loš period u životu, naučio me je da budem zahvalna, postanem skromnija i da cijenim kad mi život da šansu da još jednom ustanem", zaključila je Karleuša.

Inače, Vesna Đogani nedavno je objavila niz videa na TikToku na kojima Đole uživa na plaži bez majice. Na snimcima se može videti i kako trenira, čime pokazuje na koji način održava formu i u sedmoj deceniji.

Pogledajte kako Đole izgleda na plaži:

Tagovi

Jelena Karleuša Đole Đogani vesna đogani

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