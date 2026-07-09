Poznat uzrok smrti čuvene Boni Tajler: Mjesecima krili da je u komi, imala tešku operaciju

Zdravstveno stanje slavne umjetnice ozbiljno je narušeno tokom proljeća.

Izvor: instagram/bonnietylerofficial

Muzički svijet ostao je bez jedne od najupečatljivijih umjetnica, velške pjevačice Boni Tajler, koja nas je napustila u 75. godini usled komplikacija izazvanih perforacijom crijeva.

Izvođačica besmrtnih hitova kao što su Total Eclipse of the Heart, Holding Out for a Hero i It's a Heartache preminula je nakon teške operacije.

Pogoršalo se stanje tokom proljeća

Zdravstveno stanje slavne umjetnice ozbiljno je narušeno tokom proljeća. Ona je u maju hitno podvrgnuta operativnom zahvatu na crijevima u bolnici u Faru, u Portugaliji, gdje je i živjela. Ljekari su joj tada odstranili slijepo crijevo, međutim, ubrzo nakon zahvata situacija se drastično pogoršala kada je doživjela srčani zastoj. Nakon uspješne reanimacije, medicinski tim je donio odluku da je uvede u stanje indukovane kome kako bi se tijelu pružila šansa za oporavak.

Iako je njena izdavačka kuća u prvom mahu javnosti prenijela da je intervencija uspješno obavljena, kasnije su morali da priznaju ozbiljnost situacije.

"Boni su ljekari stavili u indukovanu komu kako bi potpomogli njen oporavak. Znamo da joj svi želite sve najbolje i molimo za privatnost u ovom teškom trenutku,"saopštili su tada njeni menadžeri.

Težak oporavak

Tek sredinom juna stigle su vijesti da se pjevačica probudila iz kome, ali su prognoze i dalje bile rezervisane jer je zadržana na odjeljenju intenzivne nege.

"Boni više nije u komi, ali je i dalje teško bolesna. Iako joj se stanje poboljšava, proces oporavka je spor",izjavio je u tom periodu njen zvanični predstavnik za medije.

Ipak, uprkos kratkotrajnim znacima poboljšanja i nadi u ozdravljenje, organizam nije izdržao i njeno zdravlje se ubrzo ponovo i nepovratno pogoršalo.

Prema svjedočenjima njenih najbližih prijatelja, prvi simptomi u vidu oštrih bolova u stomaku javili su se još dok je boravila u Londonu, gdje je prvi put i potražila savjet ljekara. Nakon toga je otputovala u portugalsku regiju Algarve, gdje su bolovi postali neizdrživi. Njen dugogodišnji bliski prijatelj Liberto Meala otkrio je medijima da je pjevačica prvobitno primljena u jednu privatnu kliniku, iz koje je zbog pucanja slijepog crijeva i hitnosti situacije prebačena u državnu bolnicu u Faru na hitnu operaciju.

Izvor: Alo/ Mondo