Preminula Boni Tajler: Vijesti o njenoj smrti slomile svjetsku scenu, sve se desilo iznenada

Pjevačica Boni Tajler, poznata po hitovima "Total Eclipse of the Heart", "Holding Out for a Hero" i "It’s a Heartache", preminula je u 75. godini.

Izvor: instagram/bonnietylerofficial

Vijest o smrti kraljice pop scene osamdesetih, Boni Tajler, zatekla je svijet, a u saopštenju objavljenom na zvaničnom sajtu velške zvijezde navedeno je:

"Bonina porodica i tim sa slomljenim srcem saopštavaju da je Boni sinoć neočekivano preminula u bolnici u Portugaliji, usled bolesti od koje se liječila."

U maju je pjevačica, porijeklom iz mjesta Skjuen u južnom Velsu, stavljena u medicinski izazvanu komu nakon hitne operacije crijeva u Portugaliji.

Izvor: instagram/bonnietylerofficial

Prošlog mjeseca njen portparol je saopštio da je izašla iz kome, ali da je i dalje "u veoma teškom stanju i na intenzivnoj njezi".

Ko je bila Boni Tajler?

Boni Tajler, rođena kao Gejnor Hopkins, odrasla je u socijalnom stanu u gradu Nit. Otkrio ju je lovac na talente Rodžer Bel u jednom klubu u Svonsiju, a prvi singl "Lost in France" objavila je 1977. godine.

Pjesma "It’s a Heartache", kantri-pop balada objavljena iste godine, dospjela je do četvrtog mjesta britanske liste singlova i trećeg mjesta američke liste Billboard Hot 100.

Izvor: instagram/bonnietylerofficial

Njen najveći hit, rok balada „Total Eclipse of the Heart“, objavljen je šest godina kasnije, 1983. godine, i zauzeo je prvo mjesto top-lista s obje strane Atlantika.

Ovu upečatljivu pjesmu napisao je Džim Stajnman, tekstopisac poznat po saradnji sa Mitom Loufom. Prvobitno je nosila naziv "Vampires in Love", jer je bila namijenjena mjuziklu zasnovanom na filmu "Nosferatu".

"Nikada mi ne dosadi da je pjevam", rekla je nedavno za BBC. "Volim je zato što svi jedva čekaju da je zapjevaju."

Za ovu pjesmu bila je nominovana za nagradu Gremi, a dobila je još dvije nominacije – za album "Faster Than the Speed of Night" i singl "Here She Comes".

Stajnman je napisao i njen drugi veliki pop-rok hit iz osamdesetih, "Holding Out for a Hero", koji je snimljen za filmski saundtrek "Footloose".

Boni Tajler je predstavljala Ujedinjeno Kraljevstvo na Pjesmi Evrovizije 2013. godine, kada je zauzela 19. mjesto među 26 učesnika, a 2023. odlikovana je titulom MBE (Član Reda Britanske imperije) za doprinos muzici.

Prošle godine objavila je klupsku verziju pjesme „Total Eclipse of the Heart“, koju su producirali David Geta i Hipaton, pod nazivom „Together“.

Ove godine, čak 43 godine nakon objavljivanja, originalna verzija pjesme premašila je milijardu slušanja na platformi Spotifaj.

"Veoma sam srećna. Kad razmislite, na svijetu ima samo 8,3 milijarde ljudi", rekla je pjevačica.

Godine 2017. izvela je svoju prikladno naslovljenu pjesmu na kruzeru na Karibima, dok je potpuno pomračenje Sunca prelazilo preko Sjedinjenih Američkih Država.

Iza nje je ostao suprug Robert Saliven, sa kojim je bila u braku više od 50 godina.