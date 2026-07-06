Stanija preživjela poslednje izbacivanje iz Elite 9: Ona jedva dočekala svoj kraj, pa osula po cimerima

Jovana pjevačica je otkrila da Aneli Ahmić najviše očekuje pobjedu.

Izvor: Youtube printscreen / Zadruga

Sinoć su se za opstanak u Eliti 9 borili Milena Kačavenda, Stanija Dobrojević, Sandra Todić, Anđelo Ranković i Jovana Cvijanović.

Oni su prvo igrali igricu za dupliranje glasova u kojoj je pobjedu odnijela Sandra, a najmanje glasova publike je dobila Jovana, i ona je izgubila bitku za prvo mjesto u Eliti 9.

Evo kako je to izgledalo:

Elita 9 pevačica Jovana izbačena Izvor: Youtube / Zadruga

"Povukla sam ručnu kad sam ušla. Nisam se osjećala da je to to. Malo mi je sezona morbidna" rekla je Jovana, i progovorila je i o Janjušu, koji je, kako je rekla, bio njen izbor.

" Mnogo je morbidnih stvari, negativne enregije i nije bilo rešenja" dodala je Jovana i otkrila da Aneli najviše očekuje pobjedu.

"Po mom mišljenju najviše zaslužuje pobjedu Boginja ili Ivan Marinković."

(Kurir / MONDO)