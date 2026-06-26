Glumica je snimala 22 dana u mjesecu po 12 sati
Milica Milša je igrala glavnu žensku ulogu u popularnoj televizijskoj seriji "Igra sudbine", a od nje je navodno zaradila nevjerovatnih 227.700 eura.
Zahvaljujući ulozi Ade Kanački Milica je postala najplaćenija glumica u Srbiji, a seriju je napustila 2022. godine.
Milša je imala ugovor po kome je snimala 22 dana u mjesecu po 12 sati, prenijeli su tada domaći mediji.
"Žarko me je osvojio šarmom"
Milica je već dugi niz godina uživa u skladnom braku sa scenaristom Žarkom Jokanovićem.
Ona je najplaćenija glumica u Srbiji: Samo od jedne serije zaradila 230.000 eura
Milica MIlša i Žarko Jokanović
20.5. 1968. Milica Milša
Žarko Jokanović i Milica Milša
20. 5. 1968. Milica Milša
Vjenčali su se krajem avgusta 1999. godine, a na ovaj korak odlučili su se prije nego što su se poljubili. Kada je upoznala scenaristu, Milica je znala da je on čovjek za nju.
" Mjesec dana, koliko smo se družili, Žarko je bio pravi vitez. Osvajao me je na pamet, šarm, duhovitost, inteligenciju. U svakom trenutku se trudio da pokaže koliko me voli i koliko mu značim. Nije prošlo mnogo vremena, a ja sam uhvatila sebe kako razmišljam o njemu", pričala je Milica o svojoj ljubavi svojevremeno za medije, pa je dodala:
" Bilo mi je jasno da sam na dobrom putu da se zaljubim. Pristala sam da se udam za njega, a da se nismo ni poljubili."
(Alo, MONDO)