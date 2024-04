NAJPLAĆENIJA GLUMICA U SRBIJI! Samo od jedne serije zaradila 227.000 €, imala najveći honorar

Milica Milša, navodno je od samo jedne serije u kojoj je glumila zaradila čak 227.000 evra.

Glumica Milica Milša oduševljavala je publiku likom Ade Kanački u seriji "Igra sudbine", a kako prenose domaći mediji upravo ta uloga joj je donela zaradu od neverovatnih 227.700 evra. Zahvaljujući tom liku postala je najzaposlenija i najplaćenija glumica u Srbiji, a seriju je napustila 2022. godine.

Kako je izvor tada otkrio za domaće medije, Milša je imala ugovor po kom je snimala 22 dana u mesecu, sa po 12 sati snimanja. Navodi se i da je glumica imala najveći honorar u seriji.

Glumica je jednom prilikom priznala da nije oduvek živela lagodnim životom. Milica je rekla da je normalno da se nekada u životu desi finansijska kriza kada nemate novca za račune i da je sve nepredvidivo: "Meni je potpuno normalno da u životu nekad nemate para za infostan. To je sve život. Nekad imate, nekad nemate. I kad sam imala i kad nisam imala ni 200 dinara u džepu imala sam moju porodicu. Uvek smo se držali i uvek nam je bilo lepo. Isto je, to nema veze sa novcem i imanjem", ispričala je Milica u emisiji 'Magazin In'.

Milica Milša već dugi niz godina uživa u skladnom braku sa scenaristom Žarkom Jokanovićem kom je sudbonosno "da" izgovorila krajem avgusta 1999. godine, a na ovaj korak odlučili su se pre nego što su se poljubili- "Mesec dana, koliko smo se družili, Žarko je bio pravi vitez. Osvajao me je na pamet, šarm, duhovitost, inteligenciju. U svakom trenutku se trudio da pokaže koliko me voli i koliko mu značim. Nije prošlo mnogo vremena, a ja sam uhvatila sebe kako razmišljam o njemu", pričala je Milica o svojoj ljubavi svojevremeno za medije, pa je dodala:

"Bilo mi je jasno da sam na dobrom putu da se zaljubim. Pristala sam da se udam za njega, a da se nismo ni poljubili".