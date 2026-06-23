Bivša članica grupe Hurricane došla da podrži Ivanu: Pričalo se da nisu u dobrim odnosima, sad iznenadila gestom

Sanja Vučić prisustvovala je promociji albuma Ivane Boom Nikolić i tako pokazala da su njih dvije i dalje u prijateljskim odnosima.

Izvor: MONDO

Pjevačica i bivša članica grupe "Hurricane", Sanja Vučić, došla je vidno nasmijana i sjajno raspoložena na promociju prvog albuma svoje koleginice Ivana Boom Nikolić.

Njih dvije su godinama žarile i palile domaćom i regionalnom scenom kao dio megapopularnog benda, a iako se u medijima dugo spekulisalo o tome da devojke nakon raspada grupe nisu u dobrim odnosima, Sanja je ovim gestom stavila tačku na sve priče i dokazala da je među njima sve u najboljem redu.

Pogledajte 00:13 Sanja Vucic ispostovala koleginicu iz bivse grupe: Pricalo se da nisu u dobrim odnosima, sad se pojavila na promociji albuma Izvor: MONDO Izvor: MONDO

Sanja je za ovu priliku izabrala elegantnu crnu kombinaciju u kojoj je bukvalno zablistala, a svojoj koleginici i prijateljici uručila je prelepi buket cvijeća i poželjela joj sreću u solo karijeri.

Na promociji se, očekivano, nije pojavila treća članica originalne postave grupe, Ksenija Knežević. Ipak, Ksenija ima i te kako opravdan i najljepši mogući razlog za odsustvo, pjevačica je trenutno u sedmom mjesecu trudnoće i uživa u mirnim trudničkim danima.